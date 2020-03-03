供應全國最大量醫用口罩核心原料　桃園「敏成」24小時不停機

▲桃園市長鄭文燦偕同相關人員參觀「敏成」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於中壢區的「敏成公司不織布工廠」、是供應全國最大量、醫療用口罩核心原料「熔噴技術不織布」廠。桃園市長鄭文燦3日參觀該廠指出，敏成公司從1月30日開工後就24小時不停機，平均每日製造5噸不織布濾材，可提供醫用口罩工廠每日產出500萬片口罩，預計3至6月將可再支援生產6億片口罩，為防疫國家隊的重要成員。

▲敏成公司解說口罩生產原物料。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，防疫是與時間賽跑，目前面臨肺炎疫情從境外移入到家庭傳播，再到院內感染等風險考驗，台灣展現防疫準備的智慧和勇氣，採取如口罩實名制及超前部署等多方面防疫策略，期盼能降低社區感染風險，相信在國家隊的努力下，很快能達到每日1,000萬片口罩產量。

▲敏成平均每日製造5噸不織布濾材，可提供醫用口罩工廠每日產出500萬片口罩。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，「熔噴技術不織布」為醫療用口罩內最重要的核心原料，敏成公司供應全國最大量之熔噴技術不織布，從1月30日開工後就24小時不停機，平均每日製造5噸不織布濾材，可提供醫用口罩工廠每日產出500萬片口罩，截至目前已供應75噸，相當7,500萬片口罩的濾材，且也已備妥計600噸PP料（聚丙烯），預計3至6月將可再支援生產6億片口罩。

▲桃園市長鄭文燦偕同相關人員參觀「敏成」。

包括市議員彭俊豪、市府衛生局長王文彥、經發局長郭裕信、中壢區長吳宏國、桃園工策會總幹事陳家濬、敏成公司董事長古思明、總經理楊文仁及敏盛資產管理股份有限公司董事長張長榮等均一同參訪。

▼「敏成」公司解說口罩生產原物料。（圖／市府提供）

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