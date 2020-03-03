生產線+1！網友開箱「口罩國家隊」　保命神器製程曝光

▲網友開箱「口罩國家隊」工具機。（圖／翻攝自mobile01 Jetter）



記者林彥臣／綜合報導

為了解決新冠肺炎（COVID-19）造成的口罩荒，經濟部造在疫情初期就在世界各地收購了60組口罩工具機，現在陸續交機成立產線當中，就有網友在mobile01開箱了「口罩國家隊」，把生產口罩的每一樣機具都曝光。

網友的開箱文表示，經濟部開60條口罩產線，他的公司分配到1台，一個口罩生產線，包括原料價、口罩本體製造機、耳帶機等部分。

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開箱文中也簡單測試了一下口罩本體製造機的部分，將3層原料折成口罩再加上鼻線，再經超音波熔接後經輸送帶送到後方耳帶機，耳帶熔接後，再把口罩切斷就是口罩成品。

網友也強調，開箱文中只是試擺測試一下，國家隊工程師明天（4日）才會正式安裝測試，在這次疫情之下，也感謝很多業界同心合力，造就另一項台灣奇蹟，也希望投產之後，大家可以更容易買到口罩。

網友留言表示，「超厲害國家隊口罩機開箱100分，希望再看到投產的記錄文」、「辛苦你們了！神級開箱」、「感謝國家隊，感謝所有幕前與幕後的英雄！」、「好特別的開箱文，不同其他物品的開箱，長知識了，台灣就靠你們默默的付出，謝謝！」、「很喜歡看這種機具的開箱讚，期待明天可以看到機器正式上線服役100分，另外也跟你們說聲辛苦了！」

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