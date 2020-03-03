　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生產線+1！網友開箱「口罩國家隊」　保命神器製程曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼網友開箱「口罩國家隊」工具機。（圖／翻攝自mobile01 Jetter）

▲網友開箱「口罩國家隊」工具機。（圖／翻攝自mobile01 Jetter）

記者林彥臣／綜合報導

為了解決新冠肺炎（COVID-19）造成的口罩荒，經濟部造在疫情初期就在世界各地收購了60組口罩工具機，現在陸續交機成立產線當中，就有網友在mobile01開箱了「口罩國家隊」，把生產口罩的每一樣機具都曝光。

網友的開箱文表示，經濟部開60條口罩產線，他的公司分配到1台，一個口罩生產線，包括原料價、口罩本體製造機、耳帶機等部分。

請繼續往下閱讀...

開箱文中也簡單測試了一下口罩本體製造機的部分，將3層原料折成口罩再加上鼻線，再經超音波熔接後經輸送帶送到後方耳帶機，耳帶熔接後，再把口罩切斷就是口罩成品。

網友也強調，開箱文中只是試擺測試一下，國家隊工程師明天（4日）才會正式安裝測試，在這次疫情之下，也感謝很多業界同心合力，造就另一項台灣奇蹟，也希望投產之後，大家可以更容易買到口罩。

網友留言表示，「超厲害國家隊口罩機開箱100分，希望再看到投產的記錄文」、「辛苦你們了！神級開箱」、「感謝國家隊，感謝所有幕前與幕後的英雄！」、「好特別的開箱文，不同其他物品的開箱，長知識了，台灣就靠你們默默的付出，謝謝！」、「很喜歡看這種機具的開箱讚，期待明天可以看到機器正式上線服役100分，另外也跟你們說聲辛苦了！」

原文連結

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
Fed無預警降息2碼！美股道瓊狂漲300點
《木曜4》沒戴口罩道歉了！全文曝光 　自主管理12天
劉真再爆自發性腦出血！「開顱手術搶救中」醫：高危險等級
即／政府最新禁令　「額溫槍禁止出口到3月底」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生產線+1！網友開箱「口罩國家隊」　保命神器製程曝光

新冠肺炎疫調不追接觸者？　陳時中：還不到放棄的時候

專寫「音樂鬼故事」的一人唱片行　網敲碗：拜託寫下去！

排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師！一分鐘跳針嗆：不高興別做

彰化人注意！疫情持續發燒用水量激增　員林9日停水影響9千多戶

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

生產線+1！網友開箱「口罩國家隊」　保命神器製程曝光

新冠肺炎疫調不追接觸者？　陳時中：還不到放棄的時候

專寫「音樂鬼故事」的一人唱片行　網敲碗：拜託寫下去！

排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師！一分鐘跳針嗆：不高興別做

彰化人注意！疫情持續發燒用水量激增　員林9日停水影響9千多戶

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

病房、病室差在哪？圖解秒懂了…「醫師答案」和你想的不一樣

鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

航空業「雪崩」！工會喊話以不裁員為前提　華航、長榮回應了

DELVAUX首次挑戰「檸檬綠」撞出潮味　水桶包精緻珠繡堪稱藝術品

兆豐金、兆豐保險連續9年獲「保險龍鳳獎」！再獲頒微型保險績效優良獎勵

小禎、李進良離婚後首度同台！　曝「婚姻失和」內幕

板橋保安宮欠稅土地遭法拍　「超猛信徒」直接掏錢買地

快訊／Fed無預警降息2碼！美股三大指逆轉暴漲…道瓊狂漲300點

首還原黑鷹失事　曹進平「千字文」緬懷：報告總長，我會一直記得

影／性侵犯落跑遭「壓制趴地」狼狽上銬　高雄警勇猛逮捕影像曝光！

快訊／德國郵輪2人疑似感染新冠肺炎　「全船1200人」封鎖在挪威港口

克蘭詩「變色粉底液」來了！白色牛奶化為膚色好驚喜

《另類神父》挑釁神職人員善惡　「狂掃11大獎」創波蘭影史紀錄

生活熱門新聞

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

新冠病毒到了夏天會消失？彭啟明說話了

新竹男「林東京」失聯趴趴走　首例重罰100萬

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

炫照「掛耳繩有珠珠」釣出口罩界LV

好市多「這區域」連夜被搬空

快訊／院內感染再添1例！

修法防「黃安們」濫用健保　AlphaGo幕後推手說話了

北市男猝死街頭新冠肺炎採檢陰性！

下波強冷空氣水氣多！全台有雨時間曝

案34、24「同院治療」專家憂恐有3處感染源！

流感單週增12死！28歲女併發肺炎死亡

日本妹回台「東區爽聚餐」他提醒反被嗆

「我們離中國這麼近！」　醫師曝防疫成功關鍵

更多熱門

相關新聞

質詢處女秀被噹　高嘉瑜：應重視醫療人員的人權

質詢處女秀被噹　高嘉瑜：應重視醫療人員的人權

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢。民進黨立委高嘉瑜首次質詢，對上行政院長蘇貞昌，她質疑禁止醫護人員出國沒法源依據，未料被蘇貞昌「噹」一下，過程有些火藥味。事後，高嘉瑜在臉書重申，應重視醫療人員的人權。

台灣列傳染危險區？　泰國秒刪文

台灣列傳染危險區？　泰國秒刪文

排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師

排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師

蘇貞昌：發消費券對振興效果不大

蘇貞昌：發消費券對振興效果不大

伊朗進入備戰狀態　訪中實施入戶排查

伊朗進入備戰狀態　訪中實施入戶排查

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19口罩國家隊工具機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

嬰童品牌mothercare破產！

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

企鵝妹半夜醉倒男生家！誤開直播拍到「她伸舌頭狂喇」

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面