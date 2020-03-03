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中國本月將再發射北斗衛星　5月建成全球導航系統擺脫GPS

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▲▼大陸以「一箭雙星」方式發射第39、40顆北斗導航衛星。（圖／翻攝自新華網）

▲大陸計畫於今年上半年，再發射兩枚北斗衛星。（圖／翻攝自新華網）

記者陳政錄／綜合報導

不受新冠肺炎疫情影響，大陸北斗衛星導航系統工程正在逐步復工。按照規畫，中方將於3月、5月分兩次發射最後兩枚北斗衛星，完成全球導航系統建設的拼圖，《人民日報》最新報導稱，目前，執行發射任務的長征三號乙運載火箭已運抵西昌衛星發射中心，正在進行測試。

北斗衛星導航系統由中國建立，最初開始使用雙星定位，目前建設中的北斗三號則首創三種軌道，由MEO衛星（地球中圓軌道衛星）、GEO衛星（地球靜止軌道衛星）和IGSO衛星（傾斜地球同步軌道衛星）三種不同軌道的衛星組成，設計共包括24顆MEO衛星，3顆GEO衛星和3顆IGSO衛星。

▲▼太空科技，人造衛星，太空法，宇宙基本法。（圖／pixabay）

▲大陸將構建完成自己的全球導航系統，擺脫對GPS的依賴。（圖／pixabay）

根據規劃，2018年底，北斗完成19顆衛星發射組網，完成基本系統建設，向全球提供服務；2020年前後，完成30顆衛星發射組網，全面建成北斗三號系統。

綜合陸媒報導，現在北斗三號衛星導航定位系統還差2顆GEO衛星（地球靜止軌道衛星），預計於2020年3月、5月完成發射，提前半年完成全球導航系統建設。

報導稱，在降低疫情影響上，西昌衛星發射中心已經採取相應措施，從中國農曆新年後，就順利恢復發射工作。據了解，中國還打算在2020年，實施超過40次航天發射。

北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其曾在去年底，介紹北斗三號系統提供全球服務一周年時說，相較於美國的GPS、俄羅斯的GlONASS，歐盟的Galileo，北斗衛星導航系統除提供定位、授時、導航等基本服務，還能提供精密單點定位服務、區域短報文通信服務、全球短報文通信服務、地基增強服務、國際搜救服務等更具特色服務。

他當時還說，現在七成以上的手機晶片，使用的是北斗。西方學者認為，中國建成全球導航體系後，將使解放軍擺脫對GPS系統的依賴，用於武器瞄準等領域。

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