防疫不再壓力山大！營養師提點宅在家飲食清潔關鍵　戴口罩照樣美成仙女

▲營養師高敏敏提醒大家防疫重點，除了清潔衛生，飲食及器官保健也是相當重要。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

近期疫情延燒，引發國人開始重視自身健康，人人習慣出門秒戴口罩預防感染，營養師高敏敏提醒大家防疫3大重點：1.勤洗手減少細菌及病毒沾染在手上的機會。2.在人群擁擠的的密閉場合一定要戴上口罩防護。3.必要時使用酒精，來做到殺菌及消毒。若擔心疫情而減少出門的宅家居時光，也要比以往更注重清潔及飲食，好好把握時間顧好自身健康，平安度過非常時期自然美成仙女。

▲營養師提出三大防疫重點，勤洗手，戴口罩，必要時用酒精殺菌。

高敏敏指出，出門在外除了戴口罩避免病毒透過黏膜傳染，也要避免用手碰觸自己的眼、口、鼻，才能減少感染風險。然而，受到長時間配戴口罩的影響，近期許多民眾臉部容易因為悶熱而造成出油毛孔阻塞，甚至肌膚敏感等狀況產生，再加上現在疫情壓力讓大家內心產生恐慌，容易想攝取一些高油高糖的重口味食物，這些不當飲食都會加速皮膚出油，以及加重毛孔阻塞問題。

尤其頭皮是臉部肌膚的延伸，因此毛孔出油阻塞的問題連帶也會影響到遍布非常多毛孔的頭皮上，嚴重的話還可能釀成落髮危機，因此在防疫期間兼顧頭皮、肌膚健康做足全身保養，也是相當重要的關鍵。

▲頭皮上有非常多的毛孔，若是產生出油阻塞，嚴重的話就會開始產生落髮的危機。

想要擁有亮麗的秀髮，高敏敏教大家必須要攝取以下幾項必要的營養素：

一．充足的優質蛋白質

頭髮主要成份就是蛋白質， 如果長期攝取不足，將容易出現掉髮問題，建議可多吃一些優質蛋白質，像是一般的肉類、蛋、豆製品、牛奶都是很好的選擇。

二．維他命B群

攝取足夠可以強化頭皮、頭髮健康，促進頭髮生長；如果缺乏則容易出現白髮，很多食物都有維他命B群，因此建議均衡飲食不偏食！

三．礦物質 鋅、鐵、碘、銅⋯等

如果缺乏礦物質會影響頭皮的循環代謝變差，而容易掉髮、或有白頭髮的問題，透過補充牡蠣、海帶、海藻或紅肉等食物將有益頭髮健康。

四．好的油脂

如果缺少油脂，頭髮容易乾枯打結沒有光澤，每天可以吃點堅果、核桃、黑芝麻讓頭髮更加亮麗有光澤。

營養師特別叮嚀，這種非常時期回到家要盡快洗頭，避免髮絲把細菌灰塵沾染帶回家中。很多女生不願意每天洗頭是因為吹髮需要耗費很多時間，但是只要洗完頭把頭髮迅速吹乾，就能維持頭皮的潔淨乾爽，避免細菌孳生，也能減緩頭皮敏感的問題。





▲▼營養師特別叮嚀，這種非常時期回到家要盡快洗頭，避免髮絲把細菌灰塵沾染回家中。

除了吹乾濕髮往往要花很多時間，很多人也常在整髮這一步卡關，其實凡人與仙女的距離只差在吹整工具的選擇上！Dyson Supersonic™吹風機使用新一代的數位馬達，有別於傳統吹風機使用熱風強力吹乾容易傷髮質，Dyson Supersonic™吹風機用氣流倍增的大風量，溫和快速的吹乾髮絲及頭皮，大幅縮短吹整時間不苦手，適合運用在非常時期全方位做足清潔並完成養護亮麗秀髮的心願。

▼非常時期，保健自己的髮絲及頭皮，Dyson Supersonic™吹風機是更好的防疫選擇。



Dyson Supersonic™ 吹風機 HD03限量全桃紅色 專用透氣髮捲梳及順髮梳

3月16日起於指定百貨開始販售，建議零售價: NT$16,200