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蔡易餘提減稅補貼醫護從業人員　蘇貞昌：不是那麼簡單

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▲▼口罩,防疫,藥局,實名制,排隊,衛生習慣,限購。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾排隊購買實名制口罩。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

國內醫用口罩徵用產能持續提升，中央流行疫情指揮中心2日宣布，3月5日起成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。民進黨立委蔡易餘3日於立法院質詢時指出，未來是否規劃相關從業人員在所得稅享有特別扣除額，以減稅達到補貼效果？對此，行政院長蘇貞昌回應，稅制的牽連範圍比較廣，「有些還要修法，不是那麼簡單」。 

立法院於上月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，行政院27日火速通過特別預算案，並送立法院審議。蘇貞昌3日赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌備詢 沈榮津 蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮、行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡易餘在質詢時指出，經濟部昨天已經宣佈，3月5日起將實名制口罩成人購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片，且價格大概是世界最便宜。蔡易餘詢問，許多從業人員在這段時間付出不少心血，未來政府是否規劃相關從業人員在所得稅享有特別扣除額，以減稅達到補貼效果？

對此，蘇貞昌表示，目前各行各業有很多人都在為防疫努力，包括海關、海巡署以及在藥局分發口罩的藥師，不僅要分配口罩，還要發放號碼牌、維持秩序，有時甚至還會被罵，確實很辛苦，因此已經著手補貼一天八百元，讓藥局可以僱請工作人員。

針對稅制上之補貼，蘇貞昌認為，稅制確實是一種方法，但涉及牽連比較廣，有些還要修法，不是那麼簡單，因此會用其他補貼方式鼓勵、獎勵為防疫做努力的人。

財政部長蘇建榮則表示，機制性來講，直接補貼、津貼是最有效方法，因為所得稅是隔年才申報，「機制性沒有那麼高」。此外，有些醫療人員也許不用繳稅，所以稅制的減免也享受不到。

蘇貞昌強調，委員建議的目標與道理都對，但每個人納稅情形不同，有的高、有的低，有的需要繳稅有的不用，「如果光用稅法進行補助，會讓有的人付出同樣的努力卻得不到」。

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