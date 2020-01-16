　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

必學！打造2020星座命定髮型　開運桃花旺旺來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／台北報導

歲末年終，如何在新年一開始就轉好運、博得好彩頭，是許多人關心的話題。 ETtoday特別邀請到星座專家白瑜老師，為大家解析2020年總體運勢，同時也請來造型師Joanna，教大家如何快速上手自己整理開運造型。

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

星座專家白瑜老師教大家如何打造2020年開運髮型 。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

白瑜老師表示，2020年是好壞參半的一年，要特別注意工作細節，求好表現但也不要功高震主。這一年也是桃花年，各方面都有很多機會。所以整體來說，外在造型、談吐舉止更顯得重要。而四大象限星座想要在2020年好運旺旺，造型可不能馬虎，白瑜老師以四大象限星座，為大家分析如何整理出最好運的造型。

火象星座自我認同起伏不定 直順長髮加強自信 最忌髮尾枯萎

火象星座的朋友因種種經歷導致有很多情緒，在2020年自我認同感起伏不定，可以用直順的長髮造型打造自信幹練的外觀，加強自信心，千萬記得不要讓髮尾枯萎乾燥，這對運勢來說大大不利，給人的第一印象也會大扣分。

造型師Joanna教大家在整髮造型時，傳統型吹風機的高溫，容易讓頭髮吹完受傷害，變得乾燥，建議選用有溫度控制功能的吹風機吹整頭髮。像是Dyson吹風機，可以先裝上順髮風嘴，沿著頭髮自然垂落的方向將頭髮吹至九成乾，再換造型集風風嘴，將髮尾繞在圓梳上，開最高溫和最大風力，針對想要做造型的地方加強，最後使用「冷風模式」讓頭髮冷卻定型，做完造型的頭髮就會有光澤而不毛躁。

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

▲造型集風風嘴，可針對想要做造型的地方加強。▼火象星座可用直順的長髮造型打造自信幹練的外觀，加強自信心。（圖／ETtoday）

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

風象星座作息紊亂 打造有精神髮型 提高進取心

風象星座的朋友，在作息與人際方面的生活容易混亂，要留意讓自己保持對生活的積極。白瑜老師建議風象的朋友在2020年給自己一個更有精神的髮型，提醒自己、也給別人積極進取的印象。在造型上可以使用DYSON Airwrap™美髮造型器，先以40mm髮捲打造浪漫復古大捲髮，再使用30mm的髮捲在瀏海兩側做出層次感，接著用「圓形豐盈髮梳」將瀏海吹出一個C字弧度，再綁一個低馬尾，就能創活潑甜美又空氣感的效果。

火象星座的朋友因種種經歷導致有很多情緒，在2020年自我認同感起伏不定，可以用直順的長髮造型打造自信幹練的外觀，加強自信心，千萬記得不要讓髮尾枯萎乾燥，這對運勢來說大大不利，給人的第一印象也會大扣分。

造型師Joanna教大家在整髮造型時，傳統型吹風機的高溫，容易讓頭髮吹完受傷害，變得乾燥，建議選用有溫度控制功能的吹風機吹整頭髮。像是Dyson吹風機，可以先裝上順髮風嘴，沿著頭髮自然垂落的方向將頭髮吹至九成乾，再換造型集風風嘴，將髮尾繞在圓梳上，開最高溫和最大風力，針對想要做造型的地方加強，最後使用「冷風模式」讓頭髮冷卻定型，做完造型的頭髮就會有光澤而不毛躁。

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

▲▼建議風象的朋友在2020年給自己一個更有精神的髮型，DYSON Airwrap™美髮造型器，可選擇30mm和40mm髮捲輕鬆打造浪漫捲髮。（圖／ETtoday）

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

水象星座情海易生波 浪漫微卷髮緊抓心動契機

再來是水象星座的朋友，2020年在感情上容易有風波，在感情容易紊亂的這一年，要特別留意自己的主導權，不要讓自己迷失。白瑜老師建議在造型可以打造浪漫微捲髮，讓自己在每個時刻都能散發優雅的女人味，迎戰所有突如其來的挑戰或是心動時刻。

Joanna分享，不同髮質可以選擇不同吹嘴，如果是粗硬或毛躁髮質，可以先使用「硬質順髮梳」降低頭髮糾結、讓頭髮平整柔順；如果是細軟扁塌髮質，可以使用「軟質順髮梳」，讓頭髮讓順充滿光澤感。而「圓形豐盈髮梳」能創造出韓妞最喜愛的髮根蓬鬆效果，也可針對瀏海和髮尾局部造型，打造蓬鬆內彎空氣感效果。

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

▲「圓形豐盈髮梳」將瀏海吹出一個C字弧度，創活潑甜美的空氣瀏海。▼ 頭髮柔順有光澤可帶來好運。（圖／ETtoday）

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

土象精神易緊張 頭皮快速吹乾助好眠 柔和髮型添女人味

土象星座的朋友，在新的一年工作上的人際關係容易導致精神緊張，頭皮也容易因為情緒壓力產生敏感，加強自己的睡眠品質非常重要，造型上白魚老師教大家選擇一台好的吹風機，可以在洗完澡後快速把頭髮吹乾，讓頭皮維持乾爽，心情也會感到舒適。起床後建議可以用比較柔和的髮型，例如現在最流行的空氣劉海，讓自己變得更加有女人味，不僅別人看了喜歡，自己看了也會更愛自己、更有自信。造型師建議利用低溫吹乾頭皮，保護頭皮不受到刺激傷害。早上起床時，將頭髮稍微用水打濕，用手指捲一下頭髮放入烘罩，就能快速做出迷人的慵懶微捲造型。

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

▲Dyson柔和乾髮吹嘴可保護頭皮不受傷害。▼ 利用Dyson造型器的烘罩可輕鬆塑造女人味十足的大捲髮。（圖／ETtoday）

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

掌握自己的星座命定髮型，讓自己2020年天天都是幸運日，聰明選擇 DYSON SUPERSONIC吹風機及DYSON Airwrap™造型器，輕鬆快速地為自己在新的一年打造最好運的美美髮型。

▲▼ Dyson造型器客製化影音 。（圖／ETtoday）

▲用DYSON 造型器，自己就能快速輕鬆的打造美美的好運造型。（圖／ETtoday）

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

大學學測登場！第一天考英文、國文、社會　沒關手機最少扣3級分

苗栗以北急凍！冷氣團來襲「越晚越冰」　低溫下探11℃時刻揭曉

「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名最終章　校方發聲明回應了

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻　業者曝使用關鍵

館長1萬2000份雞排來了！「發雞排日」時間地點曝光　北中南共6場

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

大學學測登場！第一天考英文、國文、社會　沒關手機最少扣3級分

苗栗以北急凍！冷氣團來襲「越晚越冰」　低溫下探11℃時刻揭曉

「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名最終章　校方發聲明回應了

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻　業者曝使用關鍵

館長1萬2000份雞排來了！「發雞排日」時間地點曝光　北中南共6場

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

旋轉階梯超浪漫！新加坡隱藏版打卡秘境　綠色洞穴美到炸

年前病例增30%！大掃除「地雷姿勢」痛炸曝光　自學2動作讓你超軟Q

新手奴收編浪貓「一切照書養」...3個月後仙氣炸棚！　網看傻：哪裡整的

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

被指控用蜂鳴器　奧圖維否認：絕不配戴科技產品作弊

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

館長雞排來了　北中南6場地點曝

老闆當洗碗黑工、吃大麥克　苦讀拿到美電腦碩士

陸客自由行「歸0」　業者：會很慘

窮到母女共吃一碗滷肉飯！她拚上台大機械淚謝媽媽

2020「會找到理想工作」3星座　翻身機會來了！

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻

環狀線春節後通車　荷包、時間全都省！

冷氣團來襲苗栗以北急凍　「越晚越冰」下探11℃

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

麻古再推「芝芝草莓」　區域限定新品

師大人專屬　Google硬碟無限容量

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面