必學！打造2020星座命定髮型　開運桃花旺旺來

生活中心／台北報導

歲末年終，如何在新年一開始就轉好運、博得好彩頭，是許多人關心的話題。 ETtoday特別邀請到星座專家白瑜老師，為大家解析2020年總體運勢，同時也請來造型師Joanna，教大家如何快速上手自己整理開運造型。

▲星座專家白瑜老師教大家如何打造2020年開運髮型 。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

白瑜老師表示，2020年是好壞參半的一年，要特別注意工作細節，求好表現但也不要功高震主。這一年也是桃花年，各方面都有很多機會。所以整體來說，外在造型、談吐舉止更顯得重要。而四大象限星座想要在2020年好運旺旺，造型可不能馬虎，白瑜老師以四大象限星座，為大家分析如何整理出最好運的造型。

火象星座自我認同起伏不定 直順長髮加強自信 最忌髮尾枯萎

火象星座的朋友因種種經歷導致有很多情緒，在2020年自我認同感起伏不定，可以用直順的長髮造型打造自信幹練的外觀，加強自信心，千萬記得不要讓髮尾枯萎乾燥，這對運勢來說大大不利，給人的第一印象也會大扣分。

造型師Joanna教大家在整髮造型時，傳統型吹風機的高溫，容易讓頭髮吹完受傷害，變得乾燥，建議選用有溫度控制功能的吹風機吹整頭髮。像是Dyson吹風機，可以先裝上順髮風嘴，沿著頭髮自然垂落的方向將頭髮吹至九成乾，再換造型集風風嘴，將髮尾繞在圓梳上，開最高溫和最大風力，針對想要做造型的地方加強，最後使用「冷風模式」讓頭髮冷卻定型，做完造型的頭髮就會有光澤而不毛躁。

▲造型集風風嘴，可針對想要做造型的地方加強。▼火象星座可用直順的長髮造型打造自信幹練的外觀，加強自信心。（圖／ETtoday）

風象星座作息紊亂 打造有精神髮型 提高進取心

風象星座的朋友，在作息與人際方面的生活容易混亂，要留意讓自己保持對生活的積極。白瑜老師建議風象的朋友在2020年給自己一個更有精神的髮型，提醒自己、也給別人積極進取的印象。在造型上可以使用DYSON Airwrap™美髮造型器，先以40mm髮捲打造浪漫復古大捲髮，再使用30mm的髮捲在瀏海兩側做出層次感，接著用「圓形豐盈髮梳」將瀏海吹出一個C字弧度，再綁一個低馬尾，就能創活潑甜美又空氣感的效果。

火象星座的朋友因種種經歷導致有很多情緒，在2020年自我認同感起伏不定，可以用直順的長髮造型打造自信幹練的外觀，加強自信心，千萬記得不要讓髮尾枯萎乾燥，這對運勢來說大大不利，給人的第一印象也會大扣分。

造型師Joanna教大家在整髮造型時，傳統型吹風機的高溫，容易讓頭髮吹完受傷害，變得乾燥，建議選用有溫度控制功能的吹風機吹整頭髮。像是Dyson吹風機，可以先裝上順髮風嘴，沿著頭髮自然垂落的方向將頭髮吹至九成乾，再換造型集風風嘴，將髮尾繞在圓梳上，開最高溫和最大風力，針對想要做造型的地方加強，最後使用「冷風模式」讓頭髮冷卻定型，做完造型的頭髮就會有光澤而不毛躁。

▲▼建議風象的朋友在2020年給自己一個更有精神的髮型，DYSON Airwrap™美髮造型器，可選擇30mm和40mm髮捲輕鬆打造浪漫捲髮。（圖／ETtoday）



水象星座情海易生波 浪漫微卷髮緊抓心動契機

再來是水象星座的朋友，2020年在感情上容易有風波，在感情容易紊亂的這一年，要特別留意自己的主導權，不要讓自己迷失。白瑜老師建議在造型可以打造浪漫微捲髮，讓自己在每個時刻都能散發優雅的女人味，迎戰所有突如其來的挑戰或是心動時刻。

Joanna分享，不同髮質可以選擇不同吹嘴，如果是粗硬或毛躁髮質，可以先使用「硬質順髮梳」降低頭髮糾結、讓頭髮平整柔順；如果是細軟扁塌髮質，可以使用「軟質順髮梳」，讓頭髮讓順充滿光澤感。而「圓形豐盈髮梳」能創造出韓妞最喜愛的髮根蓬鬆效果，也可針對瀏海和髮尾局部造型，打造蓬鬆內彎空氣感效果。

▲「圓形豐盈髮梳」將瀏海吹出一個C字弧度，創活潑甜美的空氣瀏海。▼ 頭髮柔順有光澤可帶來好運。（圖／ETtoday）

土象精神易緊張 頭皮快速吹乾助好眠 柔和髮型添女人味

土象星座的朋友，在新的一年工作上的人際關係容易導致精神緊張，頭皮也容易因為情緒壓力產生敏感，加強自己的睡眠品質非常重要，造型上白魚老師教大家選擇一台好的吹風機，可以在洗完澡後快速把頭髮吹乾，讓頭皮維持乾爽，心情也會感到舒適。起床後建議可以用比較柔和的髮型，例如現在最流行的空氣劉海，讓自己變得更加有女人味，不僅別人看了喜歡，自己看了也會更愛自己、更有自信。造型師建議利用低溫吹乾頭皮，保護頭皮不受到刺激傷害。早上起床時，將頭髮稍微用水打濕，用手指捲一下頭髮放入烘罩，就能快速做出迷人的慵懶微捲造型。

▲Dyson柔和乾髮吹嘴可保護頭皮不受傷害。▼ 利用Dyson造型器的烘罩可輕鬆塑造女人味十足的大捲髮。（圖／ETtoday）

掌握自己的星座命定髮型，讓自己2020年天天都是幸運日，聰明選擇 DYSON SUPERSONIC吹風機及DYSON Airwrap™造型器，輕鬆快速地為自己在新的一年打造最好運的美美髮型。

▲用DYSON 造型器，自己就能快速輕鬆的打造美美的好運造型。（圖／ETtoday）