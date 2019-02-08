給另一半最親密的呵護！情人節送Dyson吹風機　讓你緊緊抓住女人心

▲ 每個女生都希望身邊有位暖男像是Ｄyson吹風機一樣，能夠隨時呵護自己、給自己最細緻的照顧。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

情人節即將到來，準備好甜蜜約會時要送給另一半什麼貼心的禮物了嗎？情人之間的送禮不只是展現滿滿愛意，更是心意的展現！為了不讓女友不開心，用心挑選最適合另一半的禮物絕對是首要原則！想讓親密愛人感受到自己的情意，挑選可以天天用的「實用型」禮物準不出錯，像是Dyson SupersonicTM吹風機，不僅能高效吹整秀髮讓女友快速乾髮、打造完美約會造型外，更能透過智慧溫控科技呵護女友的髮絲，讓頭髮隨時呈現亮麗光澤、顏值再加分！此外，Dyson吹風機簡潔、獨特的外型設計，更是女孩們化妝台上最時尚的配件，難怪這台吹風機會被時尚圈譽為2019最值得關注的單品。

每個女生都嚮往身邊有位暖男，能夠隨時呵護自己、給自己最細緻的照顧，這時候就讓Dyson SupersonicTM吹風機幫你成為她身邊的暖男，讓你有機會為最愛的另一半照顧她的髮絲、每天用Dyson SupersonicTM吹風機透過專利的氣流倍增技術為她快速吹乾頭髮，再藉由智慧溫控科技保護頭髮不受過熱高溫損害，讓頭髮隨時保有水分，隨時呈現水潤光澤！

另外，Dyson吹風機更附有三款磁吸式吹嘴，讓女孩們可以隨時打造光澤直順髮、浪漫捲髮、空氣蓬鬆感等多樣的約會造型。今年情人節就送Dyson SupersonicTM吹風機為感情升溫，成為最有存在感的定情禮吧！

Dyson吹風機從發表至今一直是吹風機界的夢幻逸品，整體外型簡約時尚、質感滿分，尤其能吹出強勁風力的Magic Power更是令人津津樂道，這是因為Dyson SupersonicTM吹風機具備精密研發的專利數位馬達，即使一頭長髮也可快速吹乾，大幅縮短每次吹整頭髮的時間。

不僅如此，Dyson SupersonicTM吹風機還能收服各種刁鑽髮質，透過智慧控溫科技，保護髮絲避免因受過熱受損，在吹髮時兼具保濕效果，鎖住秀髮水份不因急速吹整而乾燥，讓髮絲乖乖聽話超柔順，還可透過配備的烘罩和吹嘴，讓吹風機不光是吹乾的單一功能，無論吹蓬、吹捲或吹順皆可自由調整超EZ。

美麗的秀髮宛如女人的第二張臉，而時尚的完成度往往只差在被疏忽的髮型上，只要顧好髮質就像顧好顏值一樣，美麗形象大幅提升，因此今年情人節若想展現誠意寵愛另一半，獻上神級逸品Dyson SupersonicTM風機讓她全方位美麗，讓另一半離不開它、更離不開你！而且除了先前造成轟動的春節喜氣紅配金色外盒以及23.75金箔特別限定版，近期Dyson加碼推出的銀箔色收納包組合/專屬順髮梳組合，各款亮眼的收納包及髮絲保養配件肯定能讓另一半感受到你的體貼，再次重返熱戀的喜悅心情！



Dyson SupersonicTM吹風機哪裡買：

MOMO：https://goo.gl/9DQHqm

Yahoo：https://goo.gl/NiUc2g

PChome：https://goo.gl/ezNRva



