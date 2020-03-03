　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫新作為　安平警設戶外臨時偵訊處所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲因應新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局設立戶外「臨時偵訊所」，強化防疫作為，保護員警受感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局設立戶外「臨時偵訊所」，強化防疫作為，保護員警受感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局基於料敵從寬、禦敵從嚴，針對第一線員警執行居家防疫、受理報案及取締等經常接觸民眾勤務，為降低員警處理似類案件遭受感染，特訂定執勤相關防護措施，並創先設立戶外臨時偵訊處所減少感染風險。

▲因應新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局設立戶外「臨時偵訊所」，強化防疫作為，保護員警受感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，相關防疫作為：（一）備妥分地辦公與分時作息應變方案，如異地辦公、二班制服勤及內勤支援外勤。（二）出入管制，針對前來洽公民眾測量體溫並記錄，再以酒精消毒雙手後入內，如有發燒（額溫三十七點五度以上）請民眾前往園區（區公所）檢疫站辦理。

▲因應新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局設立戶外「臨時偵訊所」，強化防疫作為，保護員警受感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲值班台員警配帶防疫口罩及眼罩防護。

（三）駐地維護，員警每日上班時測量體溫並登錄於出入登記簿自主健康管理；每段勤務結束或接觸民眾後勤用肥皂或乾洗手液洗手；戶外設置加蓋型垃圾桶，供同仁丟棄口罩及使用後之酒測吹管等防護。（四）勤務執行，員警前往醫院、執行取締酒駕及居家檢疫（隔離）對象訪視，請配戴口罩及護目鏡防護。（五）犯嫌如為新冠肺炎居家檢疫或隔離對象，一律至指定場所製作，偵辦流程依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」偵辦刑案注意事項規定辦理。

▲因應新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局設立戶外「臨時偵訊所」，強化防疫作為，保護員警受感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長蔡進閱表示，政府全力防治新冠肺炎疫情，為配合政府執行防疫措施，警察人員經常接觸民眾更應遵守防範；並感謝轄內熱心人士提供護目鏡供第一線員警執勤使用，讓員警在口罩及護目鏡防護下安心做好防疫工作。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
新冠病毒到夏天能奇蹟消失？　彭啟明回應了
疫情打擊業績慘跌！美華泰「驚傳收掉15間店面」
陳時中挨批缺失　王定宇點名這4人「防疫豬隊友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防治登革熱　孳生容器回收近27萬個成效斐然

台南市無人機飛行場域　交通局：朝負面表列方向規劃及管理

防疫新作為　安平警設戶外臨時偵訊處所

300多年歷史西螺福興宮　建築與剪黏藝術整修啟工儀式

防疫無死角　饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備及無腳本兵推

台東副縣長張志明借調期滿回學界　由台東水保局長王志輝接任 　

無人機何處飛！花東6風景區週邊禁飛　東管處不再受理申請

防疫清潔用品集點兌換　台東推環保新會員共同對抗新冠肺炎

台東植樹月活動開跑　台東7場次1萬5千株贈民眾綠美化

林智堅視察身障機構　宣布配給萬片口罩及百瓶消毒液

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

防治登革熱　孳生容器回收近27萬個成效斐然

台南市無人機飛行場域　交通局：朝負面表列方向規劃及管理

防疫新作為　安平警設戶外臨時偵訊處所

300多年歷史西螺福興宮　建築與剪黏藝術整修啟工儀式

防疫無死角　饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備及無腳本兵推

台東副縣長張志明借調期滿回學界　由台東水保局長王志輝接任 　

無人機何處飛！花東6風景區週邊禁飛　東管處不再受理申請

防疫清潔用品集點兌換　台東推環保新會員共同對抗新冠肺炎

台東植樹月活動開跑　台東7場次1萬5千株贈民眾綠美化

林智堅視察身障機構　宣布配給萬片口罩及百瓶消毒液

中職／開季延賽增加官辦熱身賽　3月13日再打一輪

明星賽後飆分升溫　巴瑞特嶄露探花氣勢

中職／官辦熱身賽將增加　洪總：球隊暫定14日返北

農民恐慌新冠肺炎急搶肥料　農糧署：庫存量超過16500公噸

信義房屋2020「全民社造行動計畫」徵件開始　最高獎金50萬

甜靠李棟旭肩膀！日本女模Luna「初戀系長相」　網狂喊：戀愛了

入住飯店需避開的「10大地雷」！沒枕頭套的枕頭不要用

陳柏惟4點籲「給醫護人員超補償」：別用犧牲維持一流醫療品質

「營運不中斷」大作戰！KPMG啟動居家工作演練　永豐金異地辦公

防疫不再壓力山大！營養師提點宅在家飲食清潔關鍵　戴口罩照樣美成仙女

地方熱門新聞

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

早餐店爆拒送醫院　老闆娘曝真相

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

玩「吊酒瓶」挑戰成功！老闆一看秒退錢

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

陸船強闖　海巡擊發霰彈槍畫面曝

憑發票換苗木　5千株換完為止

狠心債主！21男欠錢遭凌虐、棄屍5個月

桃捷因應疫情　3/21、4/1考試延期

孩子溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人

南迴太美遊客駐足　警呼籲勿違停造釀憾事

南非正妹騎車遊台灣油箱見底　枋寮警往返台東買油

疫情發燒盧崑福次氯酸水繼續免費提供！

更多熱門

相關新聞

「橫濱模式」撤台人？蘇貞昌霸氣回：非堅持什麼模式！一定要「弱勢優先」

「橫濱模式」撤台人？蘇貞昌霸氣回：非堅持什麼模式！一定要「弱勢優先」

滯留湖北一千多名台灣民眾等不到包機回家，面對對岸文宣戰力提升，滯留民眾憤怒情緒水漲船高，有百位台灣人要自費跨海喊告蔡英文政府違憲。民進黨立委高嘉瑜3日質詢行政院長蘇貞昌時問到，是否一定要堅持「橫濱模式」，才能撤回國人，對此，蘇貞昌強調，並不是要堅持什麼模式，而是一定要「弱勢優先」。

按電梯手髒怎辦？　專家曝「碰3部位」超母湯

按電梯手髒怎辦？　專家曝「碰3部位」超母湯

饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備

饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備

台東推環保新會員共同對抗新冠病毒

台東推環保新會員共同對抗新冠病毒

林為洲質疑100億信保基金恐執行率不佳　蘇貞昌喊話藍營「盡速通過特別預算」

林為洲質疑100億信保基金恐執行率不佳　蘇貞昌喊話藍營「盡速通過特別預算」

關鍵字：

防疫安平警戶外偵訊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

嬰童品牌mothercare破產！

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

花蓮強盜犯長相曝

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面