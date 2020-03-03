防疫新作為　安平警設戶外臨時偵訊處所

▲因應新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局設立戶外「臨時偵訊所」，強化防疫作為，保護員警受感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於新冠肺炎疫情延燒，台南市警四分局基於料敵從寬、禦敵從嚴，針對第一線員警執行居家防疫、受理報案及取締等經常接觸民眾勤務，為降低員警處理似類案件遭受感染，特訂定執勤相關防護措施，並創先設立戶外臨時偵訊處所減少感染風險。

市警四分局指出，相關防疫作為：（一）備妥分地辦公與分時作息應變方案，如異地辦公、二班制服勤及內勤支援外勤。（二）出入管制，針對前來洽公民眾測量體溫並記錄，再以酒精消毒雙手後入內，如有發燒（額溫三十七點五度以上）請民眾前往園區（區公所）檢疫站辦理。

▲值班台員警配帶防疫口罩及眼罩防護。

（三）駐地維護，員警每日上班時測量體溫並登錄於出入登記簿自主健康管理；每段勤務結束或接觸民眾後勤用肥皂或乾洗手液洗手；戶外設置加蓋型垃圾桶，供同仁丟棄口罩及使用後之酒測吹管等防護。（四）勤務執行，員警前往醫院、執行取締酒駕及居家檢疫（隔離）對象訪視，請配戴口罩及護目鏡防護。（五）犯嫌如為新冠肺炎居家檢疫或隔離對象，一律至指定場所製作，偵辦流程依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」偵辦刑案注意事項規定辦理。

市警四分局長蔡進閱表示，政府全力防治新冠肺炎疫情，為配合政府執行防疫措施，警察人員經常接觸民眾更應遵守防範；並感謝轄內熱心人士提供護目鏡供第一線員警執勤使用，讓員警在口罩及護目鏡防護下安心做好防疫工作。

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