「我殺了弟弟」不滿孽弟失業酗酒毆母　哥殺弟輕判8年

▲男子（左）殺害失業酗酒又毆母的弟弟，二審輕判8年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市領有身心障礙手冊的陳姓兄弟，兩人長期相處不睦。哥哥不滿弟弟長期失業又經常在家酗酒，甚至酒後還持木棍毆打母親，於是趁著母親外出買菜，弟弟上廁所時，持刀狂刺10多刀，之後再以毛巾弟弟摀住弟弟口鼻致死。一審將哥哥判刑10年，案經上訴，高等法院二審3日改判他。可上訴。

這起人倫悲劇發生在1年前，哥哥（45歲）和差2歲的弟弟分別領有中度、輕度身心障礙手冊，哥哥雖然擔任清潔工，但仍不固定，弟弟更慘，長期失業在家，2人與母親租屋同住，經濟狀況不佳。哥哥因不滿弟弟長期酗酒，酒後甚至還持棍毆打母親，在案發當天早上，趁著母親出門買菜、弟弟進入廁所時，哥哥尾隨入內，並持家中菜刀猛刺弟弟背、胸及頸部。弟弟發出驚呼聲，哥哥更拿出毛巾壓住他口鼻，將弟弟殺死。

案發後，哥哥打電話主動向警方自首，「我殺死了弟弟！」警方獲報後趕到現場，發現死者身上多處穿刺傷，已經失去呼吸、心跳，而哥哥在一旁還不斷痛斥弟弟的不是。檢警訊後依照「家暴殺人罪」對他聲請羈押獲准，之後提起公訴。

一審基隆地院審理時，哥哥坦承不諱，而法院調查他的精神狀況，認為他雖然領有身心障礙手冊，但案發時神智清醒，並未因身心障礙而陷入心智缺陷、無法辨識行為違法的狀況，具有行為能力；但考量死者不僅毆打母親，有時也毆打哥哥，兄弟間長期不睦，再加上自首減刑，因此將哥哥判刑10年。

案經上訴，高等法院二審於3日宣判，仍認定哥哥犯「家暴殺人罪」，考量他長期受憂鬱症所苦，再加上死者確實對家裡造成傷害，犯案情有可原；另外考量他自首犯罪，家中還有母親需要照顧，高院因此輕判他有期徒刑8年。可上訴。