湯文章／最高法院法官人數膨脹　金字塔型訴訟制淪口號嗎

▲台灣的最高法院法官人數超過百人，相較於美國及德國各只有9人、日本16人，以人口數及案件量來對比，顯然不成比例。（圖／記者湯興漢攝）

又到每年法官遷調的時刻，今年較特別的是，司法院大量遷調二審法院的法官到最高法院辦理審判業務，理由是為了廢除長久以來遭人詬病的「限量分案」措施，需要較多法官來清理舊案。惟此舉無異與司法院多年來推行的「金字塔型訴訟制度」背道而馳，誠不知這只是階段性的手段，還是司法院已經放棄了長久既定的改革目標！

司法院多年來一直在推動「一審堅實事實審、二審事後審、三審嚴格法律審」的金字塔型訴訟制度，目的就是為了減少最高法院法官的人數，讓最高法院就法律爭議作最後的把關。而2017年間召開的司法改革國是會議也曾就該議題詳細探討，目前看來似是無疾而終。

一人在監，十人在途

台灣的最高法院法官人數超過百人，相較於先進國家的美國及德國各只有9人、日本16人，以人口數及案件量來對比，顯然不成比例。台灣的最高法院有這麼多法官，可是結案效率並沒有好到哪裡，這是因為終審法院要求辦案品質，實施「限量分案」措施，每位法官每月只分16、17件案件，但倉庫裡卻積存了成千上萬件待審案子。

案件久懸未決，嚴格來說就是侵害人權，當案件繫屬在法院，難免會有「一人在監，十人在途」般的憂慮，除了別有居心的少數人不希望案件定讞外，多數當事人還是期待是非曲直可以早點弄得明白！所以「限量分案」會顧人怨，可是增加最高法院的法官人數就是解決案件繁多的方法嗎？

法院的案件會那麼多，一言以蔽之，就是人民不信任司法，案件輸了或者被判決有罪，非得窮盡法律上救濟途徑，否則絕不善罷干休。這樣的民情文化，就算有再多的最高法院法官，不過都是淪為結案的工具而已！若此舉僅屬於階段性任務，雖無可非議，但若因此背離了長久既定的改革目標，絕對是得不償失！

說好的金字塔型訴訟制度呢

有句話說，「法庭內距離事實最遙遠的人就是法官」，法官依證據來拼湊事實，但事實的取捨不是靠學識而是靠經驗。在法庭乾坤內，法官的經驗多半來自經辦的案件，愈資深的法官承辦過愈多案件，辦案經驗自然較年輕法官豐富，這套經驗或許有別於非法律人的經驗，卻是法官們亙古不變的金科玉律。經驗雖可傳承，但少了實際的體驗，終究只是書本上的「知識」！

因此，應該是把有經驗的法官留在事實審，把事實弄清楚，該調查的證據詳加調查，該讓當事人陳述的意見盡量讓其陳述，並廢除辦案期限，限制上訴，讓最高法院成為真正的法律審，專注在法律見解的論述及規範的審查，就不需要這麼多的最高法院法官。

可是現況卻是反其道而行，把資淺的法官擺在一審，經驗不夠又受制於管考，當事人要講的話都還沒有講，要聲請調查的證據也沒有調查，往往事實不清楚就勉強結案，這樣的判決怎可能讓人信服，又怎能怪罪當事人提出上訴。

到了二審，同樣的戲碼又再度上演！二審法官的辦案經驗雖較一審豐富，但距離事實發生時間更久，事實本身多被加油添醋，更增加發掘真相的難度。待三審接到案件上訴，審閱卷宗內容後發現卷內資料到處矛盾，無從下判斷，只得介入事實認定，要二審把事實弄清楚，結果案件就在二、三審間更來更去。這樣惡性循環的結果，有再多的最高法院法官也徒呼奈何！

所有問題的源頭都在司法公信力不彰，使得上訴案件沒有辦法減少。因此，當務之急是改變不當的訴訟制度及不良的審判實務運作模式，重拾人民對於司法的信賴，否則調遷再多的法官到最高法院清理積案，也只是飲鴆止渴，沒有打到問題的要害，對於司法公信力的提升，絲毫沒有任何助益。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。