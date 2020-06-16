愛犬小黑被潑漆變小花！莽男利剪怒殺　判12年定讞

▲程男持利剪殺害對方。遭判刑定讞。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子程坤景，不滿飼養的流浪犬遭附近的周姓男子潑漆，黑狗都變成花狗，竟持利剪埋伏，趁對方出現時，猛捅3刀，整把剪刀幾乎都捅入對方後頸，導致對方大量噴血慘死。一審將他判刑18年，二審改依照「傷害致死罪」判刑12年，案經上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2018年10月17日晚上11點多，周男因為程男所飼養的2隻黑色流浪犬曾對他吠叫、攻擊，因此心生不滿，案發當天晚間，周男趁著程男與2隻狗在新北市三重區龍門停車場睡覺時，朝程男及黑狗潑灑白漆。程男隨即取出剪刀、汽油，剪除、清理流浪狗之狗毛。

程男越想越不滿，清洗完畢後已經過了凌晨12點，他拿著剪刀，到周男經常出沒的龍門路與公園街口，打算找周男理論，就發現周男騎著自行車在對街遊蕩。程男盛怒之下追上，周男見到程男出現，受驚摔跌在機車停車格旁，程男隨即持利剪朝周男頸部猛捅3刀，周男爬起，負傷逃逸，但因失血過多，沒多久就不支倒地。雖被路人緊急送醫，仍不治身亡。檢警隨即逮捕程男，並依照「殺人罪」提起公訴。

法院審理時，程男否認犯罪，辯稱不認識周男，當天也不是因被潑漆而尋仇，只是路遇周男大聲叫駡，為了阻止叫駡而對他揮了二拳，這才驚覺手上拿著修剪狗毛但沾黏已硬化油漆之剪刀，隨即罷手離開；死者應是騎自行車摔跌至路旁機車時，遭機車突出銳器刺入。法院調閱監視器畫面，認定程男行兇。一審法院依照殺人罪重判18年。

案經上訴，二審高等法院審理時，程男仍否認犯罪。但高院認為程男確實遭到潑漆，並在路上找尋死者，且他行凶時間僅五秒鐘，之後也沒有追刺死者，可見並無致死之故意，因此高院改認定他犯「傷害致死罪」。考量他對被害人家屬造成無可彌補損害，自應予嚴懲；但因本案乃被害人先行潑漆挑釁之不當刺激，高院因此僅判他有期徒刑12年。全案在上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

▼程男的流浪犬遭潑漆。（圖／記者陳雕文翻攝）