國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

屍體成堆！伊朗居民悚憶「他們不斷殺戮」：每條巷子都死人

記者吳美依／綜合報導

根據BBC波斯語頻道接獲的大量目擊者證詞與影片，伊朗反政府示威在8日、也就是第12天達到最大規模，但當局隨即下令展開血腥鎮壓，安全部隊9日開始殺害手無寸鐵的民眾，許多人開始害怕外出，只能躲在小巷或家中唱誦口號。

▲▼ 伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

▲德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心，地上排滿黑色屍袋。（圖／路透）

殺戮不斷　居民恐懼失去鬥志

伊朗南部某小鎮的40多歲男子歐米德（Omid，化名）目睹，安全部隊使用卡拉什尼科夫突擊步槍（Kalashnikov）直接射擊非武裝抗議人士，他語帶顫抖地說道，「他們只是一直在殺人。我親眼看見，他們直接對一整排示威者開槍，人們原地倒下。我們正在赤手空拳對抗殘暴政權。」

▼伊朗大城馬什哈德的示威情況。（圖／路透）

▲▼ 伊朗示威。第二大城麥什赫德（Mashhad）。（圖／路透）

一名德黑蘭年輕女子形容8日彷彿「審判日降臨」，就連首都偏遠社區都擠滿抗議人潮，但9日「安全部隊只是不斷殺戮、殺戮、再殺戮」。她因親眼目睹慘況而徹底喪失鬥志，在歷經血腥鎮壓後，人們不敢出門，只敢躲在家中或巷子裡喊口號，「在戰爭裡，雙方都有武器。但在這裡，人們只能唱誦口號然後被殺。這是一場單方面的戰爭。」

德黑蘭西郊法迪斯市（Fardis）一名目擊者指出，9日街上原本沒有警力，隸屬伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的準軍事組織巴斯基民兵（Basij）卻突然騎機車出現，對抗議者發射實彈。無標記車輛駛入巷弄，朝著根本沒參與示威的居民開槍，「每條小巷都有2、3人被殺」。

▼多地太平間或醫療機構，都流出遺體成堆的畫面。（圖／路透）

▲▼ 伊朗。（圖／路透）

屍體成堆　家屬付錢才能領

醫護人員透露，多座城市的醫院已不堪負荷，無法治療重傷患者，尤其是頭部及眼部受傷的人。部分目擊者描述屍體「一具疊著一具」堆放，並未交還家屬。Telegram頻道Vahid Online於11日發布畫面顯示，德黑蘭卡赫里扎克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Centre）出現大量黑色屍袋，許多家屬正在哀悼或試圖辨認死者。

一些影片顯示卡車上或倉庫內堆滿遺體，馬什哈德（Mashhad）一座墓園太平間工作人員透露，9日黎明前有180至200具頭部重傷的遺體被送來並立即下葬。拉什特（Rasht）一名消息人士表示，8日有70具抗議者遺體送往當地醫院太平間，安全部隊要求家屬「支付子彈費」才願意交還遺體。

▼伊朗各地都出現抗議人潮。（圖／路透）

▲▼ 伊朗示威。（圖／路透）

政府封網鎖資訊　真實情況恐更糟

BBC波斯語頻道接獲的證詞與影片，主要來自德黑蘭、卡拉季（Karaj）、拉什特、馬什哈德、設拉子（Shiraz）等大城市，這些地方更有機會透過星鏈（Starlink）連上網路，而各地通報的鎮壓規模、模式一致性及相似性，顯示鎮壓行動的力道之大，以及致命暴力的廣泛程度。

由於當局大規模斷網，伊朗境內資訊傳遞變得極為困難，各界估算的死亡人數相差很大。挪威人權組織「伊朗人權」（IHRNGO）12日估算至少648名抗議者喪生，但多名消息人士及目擊者認為，實際死亡人數可能達數百甚至數千人。

▼德黑蘭街頭10日再次出現抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗示威，德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

BBC目前無法獨立核實死傷數字，伊朗也未提供官方透明統計，官媒僅報導100名安全人員在示威中喪生，指控「暴徒」在各地縱火焚燒數十座清真寺及銀行。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）11日表示，他對「伊朗當局針對抗議人士使用暴力及過度武力導致死傷的情況感到震驚。」聯合國伊朗人權狀況特別報告員佐藤舞（Mai Sato）說，「不論死亡人數多少，安全部隊使用致命武力本身就令人擔憂。」

伊朗爆發示威鎮壓　觀光署：無台灣旅行團受影響

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，外傳美軍可能準備對伊朗發動攻擊。我國交通部觀光署表示，目前未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，將持續關注及適時回應。

伊朗鎮壓反政府示威　外交部：旅遊警示紅燈、5台灣僑民平安

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

伊朗最高領袖「俄語」警告美國

