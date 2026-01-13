英國展開調查Grok　馬斯克旗下X在多國面臨困境

▲馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國媒體監管機構「通訊管理局」（Ofcom）12日宣布，已對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X展開調查，關注其人工智慧聊天機器人Grok疑似被用於生成帶有性意味的深偽（deepfake）影像，恐違反平台保護英國民眾免於非法內容侵害的法定義務。

英國政府依據法源展開調查

英國政府指出，一項將「製作性深偽影像」明確列為刑事犯罪的新法律將於本周生效，形容這類影像是「濫用的武器」。科技大臣肯德爾（Liz Kendall）在國會表示，政府也計畫推動立法，從源頭防堵問題，未來將禁止企業提供專門用於製作深偽影像的工具。

Ofcom表示，近日有關Grok被用來製作並散布未經同意的私密影像，甚至涉及兒童性剝削內容的通報「令人高度憂心」。監管機構強調，平台有責任保護英國民眾免於接觸非法內容，若懷疑業者未善盡義務，尤其涉及兒童風險時，將毫不猶豫展開調查。

X在多國面臨調查

這項調查也讓X承受更大壓力。該平台目前已在多國面臨刑事與監管審查，涵蓋法國、印度等地。英國首相施凱爾（Keir Starmer）上周直言，相關影像「噁心且違法」，並要求X必須加強對Grok的控管。

X回應指出，平台會對非法內容採取行動，包括移除內容、永久停權帳號，並在必要時與地方政府及執法機關合作。X也重申，任何利用Grok製作非法內容的行為，將承擔與直接上傳非法內容相同的後果。

被問及是否可能封鎖X，英國商業大臣凱爾（Peter Kyle）表示「確實有可能」，但強調相關權限屬於Ofcom。

防止女性遭受暴力

肯德爾強調，這並非言論自由問題，而是關乎防止對女性與女孩的暴力，也是維護英國基本價值的必要行動。她指出，社會與受害者期待Ofcom迅速且果斷處理，而X本身也有能力立即確保非法內容無法在平台流通。

根據2023年通過、並由Ofcom分階段實施的《線上安全法》，科技平台必須防止英國用戶接觸非法內容，並在知情後即刻移除。此案也被外界視為英國線上安全法上路後的重要考驗。