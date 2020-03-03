日運量200萬vs8萬！北捷酸鄭文燦：請民調第一名市長苦民所苦　桃捷回應了

▲台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／台北捷運）

記者陳俊宏／綜合報導

台北捷運日前於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設「紅外線熱顯像儀」即時偵測旅客體溫，結果遭桃園市長鄭文燦質疑「北捷只是演練而已」。對此，北捷反酸鄭，「請民調第一名的市長」多多支持與鼓勵，「北捷肩負每日200多萬搭乘人次的健康，與日運量8萬多人次的桃捷相比，兩者挑戰當然不一樣」。而桃園捷運也發聲明回應了。

北捷指出，有媒體報導「北捷只是演練而已，直言北捷車站閘門多、熱測溫儀還沒到位，施行有困難。」對此「打臉」一說，北捷鄭重敦請號稱民調第一名市長能夠苦民所苦，勿打撃北捷員工日夜無休的防疫辛勞。

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北捷說，日前於台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀，即時偵測多位進站旅客體溫，北捷同仁秉持多一分思考與創意，旅客就有多一分的安心與放心；將原偵測設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫的設備，希望旅客搭乘捷運時能夠更安心，「請民調第一名的市長，肯定北捷同仁主動研發的創意與用心，多多支持與鼓勵。」

▲▼台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

北捷表示，該儀器可在10公尺外追蹤旅客體溫，與機場、醫院檢疫是相同等級，每年皆經過精密的專業校正。北捷籲請外界不要打擊公司同仁的士氣與用心，北捷肩負每日200多萬搭乘人次的健康，與日運量8萬多人次的桃捷相比，兩者挑戰當然不一樣。

北捷呼籲，現在全世界共同的敵人就是新冠肺炎，北捷公司上上下下，特別是第一線的人員，每天戰戰兢兢，積極清潔消毒；也絞盡腦汁透過各種創意與方法，希望保障所有旅客的健康，為防止疫情持續擴散盡一份心力！也希望大家能夠同心協力，一起對付看不見的病毒，防疫付出的是汗水，而不是口水，口水對疫情的遏止並沒有任何幫助。

對此，桃捷回應，鄭文燦肯定北捷全體員工防疫辛勞，期盼社會大眾給予堅守崗位的每一位 ，桃捷和北捷員工更多的支持與鼓勵，相信北捷與桃捷聯手防疫，將可提供健康安全的大眾運輸服務。

▼桃園捷運。（圖／資料照／記者林世文攝）

桃捷指出，2日市府防疫專案會議由桃捷公司報告，說明北捷的防疫措施；鄭市長依據桃捷公司報告在會議中表示，紅外線熱像測溫儀目前嚴重缺貨，除了北捷，桃捷和其他軌道運輸系統都積極在採購，同時也請交通部協助採購，更指示桃園市政府同步協助。

桃捷說，鄭市長也指示，桃捷公司3月中購得第一批紅外線熱像測溫儀，應優先設置A12（機場第一航廈站）、A13（機場第二航廈站）以及A8（長庚醫院站），並力求3月底全線車站設置完成。

桃捷表示，未來，紅外線熱像測溫儀設置完成，對於發燒旅客搭乘機制，桃捷公司將依照中央流行疫情指揮中心的統一規範因應處理。