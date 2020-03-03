國外專家預測疫情持續到5月　鍾南山估4月底趨緩：我們想來比一比

▲鍾南山團隊預測，4月底疫情逐漸平緩。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸專攻呼吸醫學的工程院院士鍾南山和其團隊，日前在《胸部疾病雜誌》 （Journal of Thoracic Disease）發表預測文章，指出新冠肺炎疫情爆發之初，若管控措施晚5天實施，規模可能是現在3倍之大。文章中預測4月底疫情得到控制，比西方期刊的5月底還要早，對國家力量相當有信心的他說，「我們想來比一比」。

根據《環球時報》報導，發表文章名為「基於SEIR 優化模型和AI對公共衛生干預下的中國新冠肺炎（COVID-19）疫情暴發趨勢預測」。文章指出，控管措施5天會導致疫情規模擴大3天外，若降低武漢控管力度，3月中旬湖北可能還會有第2次疫情高峰，要到4月下旬才會結束，意在顯示封城決定是對的。

報導指出，文章是基於2月9日前管控政策的預測結果，疫情規模比權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）等中國以外的學者預測的還要少，並沒有所謂的1月25日達到17.5萬例確診；在沒有管控措施下，2月中旬高達19萬病例的預測也失準，「上述預測均沒有考慮到中國嚴格管控的措施，導致可能誇大的疫情規模。」

研究預測中國大陸疫情在2月下旬迎來高峰，直至4月底趨於平緩。各國專家此前對疫情的預測皆失準，現在鍾南山表示，「有預測疫情控制最早在5月底，但我們預測4月底，有國家強力干預和群防群控意識，我們想來比一比。」