　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國外專家預測疫情持續到5月　鍾南山估4月底趨緩：我們想來比一比

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鍾南山接受專訪。（圖／翻攝微博）

▲鍾南山團隊預測，4月底疫情逐漸平緩。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸專攻呼吸醫學的工程院院士鍾南山和其團隊，日前在《胸部疾病雜誌》 （Journal of Thoracic Disease）發表預測文章，指出新冠肺炎疫情爆發之初，若管控措施晚5天實施，規模可能是現在3倍之大。文章中預測4月底疫情得到控制，比西方期刊的5月底還要早，對國家力量相當有信心的他說，「我們想來比一比」。

根據《環球時報》報導，發表文章名為「基於SEIR 優化模型和AI對公共衛生干預下的中國新冠肺炎（COVID-19）疫情暴發趨勢預測」。文章指出，控管措施5天會導致疫情規模擴大3天外，若降低武漢控管力度，3月中旬湖北可能還會有第2次疫情高峰，要到4月下旬才會結束，意在顯示封城決定是對的。

報導指出，文章是基於2月9日前管控政策的預測結果，疫情規模比權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）等中國以外的學者預測的還要少，並沒有所謂的1月25日達到17.5萬例確診；在沒有管控措施下，2月中旬高達19萬病例的預測也失準，「上述預測均沒有考慮到中國嚴格管控的措施，導致可能誇大的疫情規模。」

研究預測中國大陸疫情在2月下旬迎來高峰，直至4月底趨於平緩。各國專家此前對疫情的預測皆失準，現在鍾南山表示，「有預測疫情控制最早在5月底，但我們預測4月底，有國家強力干預和群防群控意識，我們想來比一比。」

ET快訊
快訊／南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗
台灣負壓隔離病房比南韓還多　醫曝「天價建置經費」：要珍惜醫療
快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5
男星揪10藝人進口罩廠「連做8.5hrs產4.2萬個」網讚：
農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國外專家預測疫情持續到5月　鍾南山估4月底趨緩：我們想來比一比

大陸新冠肺炎新增確診僅125例！　31人病逝全在湖北

幫忙送菜還被打！武漢配菜員遭5城市管理員圍毆

「弱陽性寵物狗」富婆的哥哥也確診　香港馬主潛伏期出席女兒婚禮

習近平探訪清大醫學院　新試劑1.5小時可驗6種呼吸道病毒

北京預警「千億蝗蟲」殺到！研究驚曝蝗群聚原因…竟是怕被同類吃掉

學校改遠距上課！窮女學生「買不起手機」家中自殺…村民捐款

加大制裁病夫事件　駐華記者協會：北京恐開除更多記者

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！死嬰取不出「絕望躺家等死」

呼吸道檢驗都是陰性「血清發現抗體」　香港2鑽石公主乘客疑自體痊癒！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

國外專家預測疫情持續到5月　鍾南山估4月底趨緩：我們想來比一比

大陸新冠肺炎新增確診僅125例！　31人病逝全在湖北

幫忙送菜還被打！武漢配菜員遭5城市管理員圍毆

「弱陽性寵物狗」富婆的哥哥也確診　香港馬主潛伏期出席女兒婚禮

習近平探訪清大醫學院　新試劑1.5小時可驗6種呼吸道病毒

北京預警「千億蝗蟲」殺到！研究驚曝蝗群聚原因…竟是怕被同類吃掉

學校改遠距上課！窮女學生「買不起手機」家中自殺…村民捐款

加大制裁病夫事件　駐華記者協會：北京恐開除更多記者

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！死嬰取不出「絕望躺家等死」

呼吸道檢驗都是陰性「血清發現抗體」　香港2鑽石公主乘客疑自體痊癒！

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：台灣健保世界誇讚「不能倒」

防疫優先　台南市社會局提醒人民團體會議可申請延期召開

綠燈了車卻不走還有焦臭味　枋寮警即刻救援駕駛好感動 　

拒送早餐到醫院「老闆娘訴苦衷」　網友撻伐無奈強調：真的沒有歧視護理人員

「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」　蘇貞昌歸功年輕同仁創意

快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5km

快訊／逼近5000！南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗　

大元一脫「炸出硬挺三角背肌」　媽媽傻眼一字評…男粉讚嘆：我都練不出

質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

大陸熱門新聞

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

蝗蟲群聚原因曝…竟是避免被同類吃掉

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

員工「無症狀」確診…上櫃大企停業整頓

一家6口感染！家政姨打掃3小時也確診　一張卡曝光病毒

「弱陽性寵物狗」富婆的哥哥也確診

送菜還被打！武漢配菜員遭城管圍毆

女學生無法遠距離上課…崩潰家中自殺

首起新冠肺臟移植　醫：患者肺部像豆腐乾

為了挽留女友　男：她確診新冠肺炎

武漢「黃某英」直奔北京細節曝光

血清發現抗體！香港2鑽石公主乘客疑自體痊癒　

習近平探訪清大　新試劑可驗6種病毒

疫情預測和國外差1個月　鍾南山：我們比一比

更多熱門

相關新聞

超市貨架全空　雪梨女：像世界末日

超市貨架全空　雪梨女：像世界末日

澳洲新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）2日宣布，當地一名31歲醫師和一名41歲婦女確診，成為澳洲首例社區傳播病例。消息傳開後，超市搶購潮變得更誇張，住在雪梨的米莉坦言，感覺就像是世界末日即將到來一樣。

韓男星去完大邱被隔離！「帶女友偷溜飛日本玩」還囂張PO照

韓男星去完大邱被隔離！「帶女友偷溜飛日本玩」還囂張PO照

大陸新冠肺炎增125例確診31人死亡

大陸新冠肺炎增125例確診31人死亡

修法防「黃安們」濫用健保！劉樂妍酸爆

修法防「黃安們」濫用健保！劉樂妍酸爆

北捷酸鄭文燦：民調第一名市長能苦民所苦　桃捷回應了

北捷酸鄭文燦：民調第一名市長能苦民所苦　桃捷回應了

關鍵字：

鍾南山武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

成語蕎是謝和弦前女友！Keanna被嗆小三…親揭內幕

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

跟老公恩愛…「婆婆1舉動」嚇壞女星：超尷尬

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

更多

最夯影音

更多
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！
天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面