世衛：全球新冠肺炎傳播速度超越中國9倍　81％確診集中在4國

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日在瑞士日內瓦召開記者會，坦言韓國、伊朗、義大利和日本是除了中國之外，疫情最嚴重的國家，而且全球在過去24小時內通報的確診病例，幾乎是中國境內的9倍。

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／路透，下同）

根據《路透社》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠肺炎（COVID-19）與季節性流感不同，雖然仍有許多未知的地方，但可以通過正確的措施防堵，這也是目前全球所有國家的首要大事，而除了中國之外，現在最令人擔憂的國家包含韓國、伊朗、義大利和日本。

譚德塞指出，中國的確診病例呈現持續下降的狀況，本月1日僅通報新增206例，是1月22日以來的最低紀錄，現階段中國已通報的病例約為8萬例，但其他61國的確診病例共8739例，其中有81％集中在4個國家，從過去24小時內的通報狀況來看，中國境外的確診數量相當於是境內的9倍。

▼▲日本、韓國疫情都很嚴重。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）提到，現階段已有實驗室可以展開研發藥物和疫苗的任務，極少數國家也證明，採取嚴格的防疫措施可以有效遏止病毒傳播。

此外，譚德塞認為，雖然伊朗在核計畫方面受到美國制裁，但疫情爆發之後，美國仍願意持續提供相關用品，「我要對美國支持伊朗表達讚賞」，現在全球各國都有一個共同的敵人，就是新冠病毒，大家能團結起來對抗它才是最重要的。