連跌12個月！香港1月零售業銷售減21.4％　官方：環境更嚴峻

▲香港零售業銷售額連12降 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／綜合報導

香港政府統計處今（2日）公布最新的零售業銷售額，2020年1月的零售業銷售額臨時估計為378億元（單位：港幣，以下同），比去年同月下跌21.4%，連續12個月下跌。港府坦言，新型冠狀病毒的威脅令訪港旅遊業近乎停頓，並嚴重干擾與消費相關的活動，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻。

其中，2020年1月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的零售額下跌41.6%，服裝下跌28.9%，百貨公司貨品下跌27%。

香港政府統計處指出，由於今年農曆新年在1月25日，去年是2月5日，因此2020年1月份數字與2019年1月數字的同期相比或受某程度影響。

數據顯示，，2020年1月的零售業銷售額粗估為378億元，比去年下跌21.4%。2019年12月的零售業銷售額修訂後，估計比去年同期減少19.4%。

數據也統計各項零售商品與去年同期的銷售對比，2020年1月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌41.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌6.8%；其他未分類消費品下跌12.1%；藥物及化妝品下跌32.3%；服裝下跌28.9%；百貨公司貨品下跌27%。

此外，電器及其他未分類耐用消費品跌20.4%；汽車及汽車零件跌20.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌21.6%；傢具及固定裝置下跌22%。不過，超級市場貨品上升10.2％；燃料升12.3%。

政府發言人表示，新型冠狀病毒的威脅讓訪港旅遊業近乎停頓，並嚴重干擾與消費相關的活動，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻，「政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。」