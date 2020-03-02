對抗假消息！WHO加入抖音宣傳新冠病毒正確防疫資訊

▲WHO加入TikTok宣傳新冠病毒正確防疫資訊。（圖／截自TikTok）

記者王曉敏／綜合報導

短影音App抖音（TikTok）近年爆紅，連世界衛生組織（WHO）也來湊一腳。為盡量減少網路上與新冠病毒相關的錯誤資訊，WHO上周五（2/28）啟用了一個TikTok帳號，以傳播正確資訊並對錯誤資訊闢謠。

目前WHO的TikTok帳號上共有2支影片，在第一支影片中，傳染病預防和控制部門技術負責人阿麗格蘭茲（Benedetta Allegranzi）講述了面對新冠病毒人們可以採取的措施，影片也引導用戶前往WHO網站以獲取更多訊息。

@who We are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ? ♬ original sound - who

據《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）報導，WHO及疾病控制與預防中心在疫情報發期間一直在與臉書、推特、騰訊及TikTok等平台上，有關該病毒的錯誤訊息鬥爭。過去幾周來，社群網站上遍布著許多與新冠病毒相關的迷因（meme），部分內容涉及汙名化與歧視，更多的則是源源不斷的錯誤資訊。

日前有一名加拿大青少年在TikTok上傳一支假裝患病的影片，並稱其與加拿大首例確診病例為好友。該影片已證實為不實內容，並已遭TikTok刪除，此前該應片瀏覽次數已超過410萬次。也有用戶為拍攝TikTok惡作劇影片，穿上無菌衣、懷抱印有「生物性危害」標誌的一箱飲料灑在紐約地鐵上。

WHO TikTok帳號的啟用是作為讓線上用戶獲取更多有關新冠病毒正確資訊的行動的一部份，該組織希望能將正確的防疫資訊透過社群網站傳播出去。

目前，Google已將來自WHO與新冠病毒相關的資訊置頂，臉書用戶在瀏覽相關新聞時也會指示用戶前往政府網站取得與新冠病毒相關的訊息；若用戶在推特搜尋與病毒觀的內容時，上方也會指引用戶前往衛服部官方推特。

▼在推特搜尋新冠病毒時會引導用戶前往為福部官方帳號取得正確訊息。（圖／截自推特）

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