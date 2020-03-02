管理員不在…外送員默默爬「17樓」！一見顧客還狂道歉：拍謝，餐點晚到了

▲管理員不在，外送員默默爬17樓外送。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

美食外送平台日漸崛起，民眾只要在家動動手指，熱騰騰餐點就會送上門。一名網友2日中午就叫了外送，但等了許久，一直沒等到餐點，於是傳訊詢問，沒想到這名外送員竟然因為大樓管理員不在，而獨自爬了10多層樓，而更讓人驚訝的是，該外送員還不斷為了餐點晚到而道歉，讓原PO大為感動。

「今天叫外送讓我好感動」！原PO2日中午在臉書社團《爆廢公社》發文表示，因為通常都是用信用卡付款，並備註餐點放門口就好，「我看地圖，想說他怎麼一直距離0分鐘又還沒到，是不是找不到路才問他…」。

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沒想到這一問不得了，原PO家住在大樓17樓，而這名外送員竟然因為管理員不在，外加原PO寫的備註，於是決定不打擾原PO，獨自一人爬樓梯爬到了12樓，直到原PO發現後，才幫外送員按電梯。

更讓原PO驚訝的是，該名外送員一見到她，還為了餐點晚到滿臉愧疚一直道歉，讓原PO不禁直呼，「聽了好難過，願他以後外送都順利」。此外，原PO還表示，「有給一百本來還不收，硬塞給他才收的…現在想想一百好像太少」。

這篇文章一曝光，短短不到半小時就引起網友一片熱議，紛紛留言，「行業不分貴賤，有好的客人就有好的服務」、「太感人了！也太老實，可以給他一個抱抱」、「好猛！工作態度真好」。

►腦公！你不可以賴帳喔

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