血友病童母遭砲轟！「將保留法律追訴權」　臉書謝上帝：給我力量走正確的路

▲血友病童母親（右二）臉書發文將對抹黑者保留法律追訴權。（示意圖／台商提供）

記者陳韻如／綜合報導

滯留湖北的血友病童，與母親2月24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，但卻因有傳言該病童為大陸籍，而造成社會輿論。對此，該病童母親2月27日在臉書上發文，表明將會蒐證，並保留法律追訴權。

日前，有傳言表示，該血友病童是為大陸籍，網路上因此掀起一片謾罵，而陸委會也緊急出面澄清，「血友病童、血友病童的雙親都擁有中華民國國籍。」而該病童母子2人24日搭機返台，經過檢驗後皆呈陰性，2人目前正在集中檢疫所完成14天嚴密的隔離檢疫。

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不過，面對大批的輿論，該病童母親先是在臉書發文表示，「終於回來了，只是回家的路很辛苦…也到了該面對的時候！」隨後表明，要針對造謠、抹黑、汙衊及誹謗她的人蒐證，並保留法律追訴權。

▲▼血友病童母臉書發文。（圖／翻攝臉書）

不過，文章一出，仍然引來網友不滿，紛紛留言，「祖國真的比較好，奶超好喝，回家吧！」、「妳知道妳兒子的病，花了台灣人多少錢嗎？」、「嘖嘖嘖…這麼理直氣壯，全球因妳家鄉的病毒而死亡的人，該找誰追訴？」

對於網友的謾罵，病童母親似乎沒看在眼裡，1日上午再度有感而發，「感謝上帝揀選我，籍（藉）由我的事件來反映現在社會現象…並給我力量，叫我行在公正公義正確的道路上…勇敢面對並靠主求勝！」

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