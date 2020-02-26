牛丼跟衣服一起洗乾淨了！她睡醒驚覺悲劇：我沒叫外送

▲你也有在迷迷糊糊的狀況下幹過蠢事嗎？ （示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周偉承／綜合報導

大家有在半睡半醒的狀態下，無意識地做了某些行為而不自知，等到完全清醒後，才突然懊悔並努力回想自己到底幹了什麼蠢事的經驗嗎？日本一位網友就曾在睡醒後，發現剛洗好衣服的洗衣機中出現了牛丼的殘骸，問題是她根本就沒有叫外送！

網友なつめ在推特上分享了自己的蠢事，「那個，大家可能不懂我的意思，但我洗了牛丼，然後洗衣機裡面變成了這個悲慘模樣。」照片中可以看到，塞滿衣服的洗衣機中，混著一坨咖啡色散狀的不知名物體，而那就是牛丼的殘骸，而且是跟著裡面的衣服一起「洗過的」！

▼下方咖啡色的物體，就是洗乾淨的牛丼。 （貼文取自Twitter@sauntm，如遭刪除請見諒。）

她也努力回想這個悲劇的發生經過，「昨天早上門鈴響後，我起床收了宅配來的東西並放在洗衣機上面，什麼都沒有確認的狀況下，我又躺回去睡覺，醒來後才發現自己收到的是松屋（實際是すき家SUKIYA）的牛丼配醃漬物套餐，一邊覺得奇怪怎麼只有放醃漬物沒有牛丼，一邊把醃漬物給吃了，然後洗了衣服，最後變成現在這樣。」

原PO可能是在剛睡醒還迷迷糊糊時，不小心讓牛丼掉到了洗衣機中，還在完全沒發覺的狀態下，把牛丼跟衣服一起洗了，而在洗衣機運轉結束，將洗衣機蓋子打開後，她看見了牛丼的塑膠蓋，疑惑地將蓋子拿出，隨後看見衣服黏滿了飯粒跟肉屑，她才想起自己吃了醃漬物的事情，並且迅速察覺發生了悲劇，瞬間感到絕望！

更好笑的是，她完全不記得自己有叫外送。「Uber Eats的外送員可能是送錯了，然後我又收下了餐點，現在應該有人沒拿到他的牛丼配醃漬物套餐吧，真是對不起。」

