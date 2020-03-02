新光三越餐飲外送服務上線　海南雞飯、豬肉捲餅6餐飲推買一送一

▲新光三越與外送平台合作，因應肺炎疫情的人潮市況，推餐飲送到家服務。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

對應新冠肺炎（COVID-19） 疫情，新光三越2月宣布將集結館內餐飲與美食街，全台共250間一同加入外送平台行列，首波為Uber Eats並在即日起試營運，除強調餐飲價格「與店內同價」，民眾僅需支付外送費之外，3／5起還推一系列美食優惠，瑞記海南雞飯、朱記餡餅粥等都祭出限量商品買一送一。

台灣在控制疫情方面雖有成效，但新冠肺炎的病例仍持續增加，許多民眾持續避免前往人多的地方，逛街人潮也比春節前下滑2至3成，百貨業者表示此波疫情估計受影響時間至少還需6個月，針對影響最深的餐飲業績，也提供更多優惠與便民措施，新光三越與外送平台合作，遠雄iFG則表示主打外帶便當。

新光三越美食外送服務「skm eats」即起上線，主打延攬最多市場獨家的餐飲品牌進駐，包括PABLO、星野肉肉鍋、邁泉豬排、松屋、BAKE CHEESE TART起司塔等，另規劃限日限量買一送一、專屬超值餐點等。

▲星野肉肉鍋。

且針對旗下特定6間餐飲，還推出限時限量買一送一，包括原價220元的瑞記海南雞飯套餐、原價120元的朱記餡餅粥豬肉捲餅、原價200元的小紅點正宗海南雞腿飯、原價188元的這位泰泰綠咖哩雞腿肉飯＋飲料，以及原價55元的BONCHu鐵觀音奶茶，優惠期間從3／5起至3／11止。

▲瑞記海南雞飯套餐。

此外，也推外送獨家的餐飲優惠，包括購買黃亞細肉骨茶「上等肉骨茶」贈價值110元的小份滷豬手；訂購安妮莎泰式料理椒麻雞腿飯，加贈90元的蝦餅及飲品，而中壢馬祖新村的招牌芋頭1號，則加贈價值40元的圓來芋見泥車輪餅。

而iFG遠雄廣場的館內餐飲，則主力搶攻便當外帶市場，3月起包括爭鮮、定食8、黑面蔡、斑鳩的窩等餐廳，將在於平日時段推出外帶便當服務，且皆可接受電話預訂服務，讓民眾能先訂餐，之後再去櫃上拿便當，省去等候的步驟減少群聚感染的風險。