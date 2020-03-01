朝臉部「猛力狂咳」噴口水！小孩被嚇哭尖叫…外送員暴走：我沒口罩啦

▲訂外送好幾次，第一次遇到暴走外送員。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情敏感時期，很多人不敢到外面餐廳用餐，選擇在家訂外送的人越來越多，不過，台中卻有一位媽媽遇到外送員惡意「大力咳嗽」還噴口水，女兒也被對方突如其來的舉動嚇哭，事件起因竟然只是因為外送員懶得送上樓。

請繼續往下閱讀...

▲媽媽PO出訂餐紀錄。（圖／翻攝自爆怨公社）



這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，她2月28日當天和3個孩子在家訂外送，不久後就接到外送員電話，和警衛確認後對方便搭電梯上10樓送餐，怎料電梯門一打開，外送員竟然直接把餐點丟地上，「對著女兒假裝大力咳嗽兩聲」，她在家裡聽到騷動後立刻跑出去查看，結果只看見愣在原地大哭的女兒，外送員早已搭電梯逃跑。

原PO立刻衝下樓理論，怎料對方已經騎著機車離開，詢問警衛才知道，原來剛剛外送員一進入社區，就把餐點放櫃檯直接轉身離去，警衛詢問「要叫他（住戶）下來拿，還是要送上去呢？」對方隨即對著警衛猛力咳嗽，一邊咆哮「我咳嗽啦！沒戴口罩不能上樓！」雙方僵持一段時間後，外送員才不甘願地把餐點送到10樓。

▲與客服人員的對話內容。（圖／翻攝自爆怨公社）



「餐點我們也不敢使用，擔心他剛剛在送上樓時是不是動過餐點」，原PO氣憤地說，全家人訂過無數次外送，第一次遇到如此失控的外送員，客服人員也一直處於忙碌狀態，問題至今尚未得到一個交代，從此將這間外送平台列為拒絕往來戶。

網友回應，「跟您說一下要良民證的只有UE，我自己也是兼職的UE司機，熊貓我知道不用，其它外送平台我就不清楚了」、「咳得那麼嚴重幫他通報一下，看有沒有反應」、「太沒水準了吧」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以