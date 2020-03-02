到墾丁民宿幫忙！水上教練深夜騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回：暗才好

▲水上活動教練見到隔壁鄰居，竟起色心，將人帶到沙灘上性侵得逞，法官判刑5年6個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／屏東報導

屏東墾丁一名水上活動教練阿宏（化名）見到隔壁鄰居小乃（化名）竟色心大起，假藉要帶對方去吃東西、看海、看梅花鹿及運動等各種理由，將人帶到沙灘上去，7天內性侵得逞4次。案經小乃提告，高雄高分院依強制性交罪判阿宏5年6個月徒刑。

判決書指出，2017年9月即將滿18歲的小乃，同年3月間到墾丁表哥所經營的民宿幫忙，因而認識相差24歲的水上活動教練阿宏。

阿宏一見到年輕的小乃，便色心大起，同年5月初，趁著夜色昏暗，假藉邀請小乃去運動，隨後騙稱帶小乃去吃東西為由，將人帶到帆船石附近沙灘上性侵得逞。

食髓知味的阿宏，事後又以要帶小乃到墾丁大街畫刺青、看海、看梅花鹿等各種理由，將小乃帶到海邊、偏僻雞舍，隨後又不顧反抗3度性侵小乃得逞，7天內共性侵了小乃4次。

直到同月8日，小乃表哥發現小乃經常晚歸，還跟一名長髮男子到處跑，經了解後，發現就是阿宏，遂氣得質問他，並表明會將小乃送回北部。未料，阿宏一聽，立刻央求，不要將小乃送走，小乃表哥才驚覺有異，經過追問後，發現小乃遭到性侵，因此憤而提告。

法院審理時，阿宏矢口否認犯行，還說縱使他與小乃有發生關係，也是兩情相悅，但此說法全被小乃打臉。小乃表示，她曾多次反抗，但阿宏都不予理會，且還曾說出，「很黑很暗的地方才好，才沒人看到」。

此外，小乃的內褲上留有阿宏體液，經送檢後，也驗出阿宏染色體，法官因此不採信阿宏說法，並依4個強制性交罪合併判處他5年6個月徒刑。全案可上訴。

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