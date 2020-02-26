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2歲童衝上去給外送員「愛的抱抱」　他感動：像剛離世的女兒回來了

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2歲童給外送員愛的抱抱　他感動：感覺像我剛離世的女兒回來了。（圖／翻攝自Facebook／Lindsey Sheely）

▲男童溫暖的舉動，撫慰了外送員的心。（圖／翻攝自Facebook／Lindsey Sheely

記者李振慧／綜合報導

美國羅德島州一名外送員剛把披薩送到客戶家，正要離開時，一名2歲男童突然衝過去給他一個擁抱，畫面看起來溫馨又可愛，影片後來被分享在網路上獲得多人喜歡按讚，他才坦承，其實自己剛失去女兒，所以男童的舉動令他感覺格外溫暖。

影片中可看到，披薩外送員卡特森(Ryan Catterson)15日送貨到西沃威克市(West Warwick)一戶人家，要離開時突然被2歲男童科恩(Cohen Sheely)緊緊抱住，出乎意料之外的舉動讓媽媽希利(Lindsay Sheely)也嚇了一跳。希利後來將影片分享至網路上，笑稱「科恩跑出去擁抱外送員，還試圖給他一個吻，我覺得這畫面看起來是如此可愛又有趣，後來才發現被裝在門上的監視攝影機拍了下來。」

希利的影片發布在網路上後引來極大的回響，許多人大讚看了這支影片讓他們笑了出來，並且感覺十分暖心，沒想到卡特森也來留言，才知道他因為剛失去16歲女兒愛麗莎(Alyssa)，近來一直處在悲傷中，而科恩的擁抱對他來說，就像是來自上帝的祝福一樣溫暖。

卡特森後來向媒體表示，女兒與前妻一起住在加州，因為心理上的問題導致她離世，「感覺就像整個宇宙和我女兒的幫助下，來給我一個擁抱，對那時的我來說，我真的很需要一個擁抱。」

希利的影片後來獲得20多萬人次觀看，上千人留言按讚，得知卡特森的故事讓她感嘆，或許冥冥中自有注定，那天老天才會派卡特森來送他們家的披薩，並在文中分享對方的募款活動，希望大家能幫忙卡特森一家人度過難關。

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