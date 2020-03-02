返回名單變「台方注記管制名單」 湖北台辦：民進黨政府冷血無情

▲日前滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

記者任以芳／綜合報導

日前湖北台辦發表《給滯留湖北台胞的一封信》，內容提及陸方交送台灣民眾返回的名單，竟然變成「注記管制名單，禁止湖北所有台灣民眾親自行搭機返台，民進黨政府實在冷血無情。」

湖北台辦信中強調，願做滯留湖北的台灣民眾後盾，木ˇ錢留在當地的台灣小朋友，一直期盼回家，還是沒有回應。台辦也表示，「他們有自由回家的權利，卻被阻擋禁限，有家難回。」大陸方面之前提議由東航與華航共同運送，雙方安排六個航班，一周內完成全部運送，這個方案，台灣方面拒不同意。台辦指出，「東航提交的運送名單，變成注記管制名單，他們根本就不想讓在湖北的台民眾回去，能拖就拖，能擋就擋，能堵就堵，何其冷血陰狠。」

針對兩岸航班運送一直卡關，大陸官媒新華社也發文指出，「首批台灣民眾返回後，民進黨政府剛說完感謝就火速變臉，回絕東航第二批運送計畫，並聲稱首批返台者出現一確診病例，卻對其中不符醫學規範，疑點支吾搪塞，最後聲稱收容能量有限。」

新華社內文提及，「台方阻止東航運送，拒絕兩岸航空公司共同運送，禁止滯留湖北台灣民眾自行返台，形同全面封堵，實錘斬斷台灣民眾返鄉路！」文章最後引用俄國小說作家契訶夫所言，「冷漠無情，就是靈魂的癱瘓，就是過早的死亡。