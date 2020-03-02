「健保必須公平」　蘇貞昌提2原則：連歐巴馬都點名台灣值得參考

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒，台灣健保制度再次被各界關注，有民進黨立委提出修法，認為每年居住不到6個月台灣人，應該改為全額收費。對此，行政院長蘇貞昌2日視察中央疫情指揮中心時表示，健保不能倒，要永久存續，連前美國總統歐巴馬都直接點名台灣健保值得參考。蘇貞昌強調，健保必須在永久、公平這二個原則上來走。

民進黨立委林俊憲日前指出，健保的漏洞，是時候該補上了，最近武漢血友病童用藥的風波，引起大家關注海外國人投保健保的問題，部分的人長期在海外工作生活，每年回台卻只要補繳少量健保費，卻能享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平。

對此，蘇貞昌2日上午赴防疫指揮中心視察時表示，台灣的健保制度被世界各國參考、稱讚，美國前總統歐巴馬都直接點名台灣健保值得參考，「健保不能倒，要永久存續」。他強調，對國民不能有不合理負擔，必須要讓國人同胞受到公平對待，「必須在永久、公平上來走」。

▼行政院長蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者周宸亘攝）



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