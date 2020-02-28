1148名滯留台人申請返台　湖北台辦：台灣方面拒絕「共同執飛方案」

▲第一批台商包機回台，由東航執飛。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

第二批返台台商包機時間遲遲未確定，陸方透過微博和新聞指控，滯留湖北的台商已從979人增到1148人，全數超過觀察期且沒出現新冠肺炎感染症狀，但東航與華航合作分班次飛回台灣的提議，卻被我當局拒絕，導致安排中斷。我方政府則自始至終提出華航班機、台灣防疫人員隨行，及事先確定登機名單，但交涉仍沒有共識。

國台辦27日轉貼《新華社》報導，表示官方統計本月3日至今，已有1148名台胞申請返台，聲稱所有人居家觀察時間平均28天以上，無人出現新冠病毒感染現象，所有人都急著回台灣就醫、上學、上班和接受家庭照護，卻遇到「台灣方面拒不同意共同執飛運送方案」。

報導指出，滯留湖北台人若由東航和華航共同執飛，分6班次盡快送回1148名台商，一周內就能夠完成全部運送。報導稱包機返台名單已經提交，「但台灣方面繼阻止東航運送後，也拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。」

事實上，第一批台商返台時，陸委會就已提出我方華航包機不成，再提出台灣防疫人員隨機飛行，也遭湖北台辦拒絕，最後要求事先給予登機名單，也出現名單不符的情況。因此第二批台商包機，我方政策堅持使用台灣包機、防疫人員隨行，陸委會主委陳明通早在21日就指出，都已經準備好了，「就等北京方面點頭」。