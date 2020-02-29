郝龍斌：國民黨員挺台獨去民進黨　支持一國兩制去新黨

▲郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於總統蔡英文接受外媒專訪時說台灣是主權獨立的國家，名叫中華民國，沒宣布獨立的必要，此說法是否代表已經放棄台獨？國民黨主席候選人郝龍斌認為，蔡英文是隱性台獨，國民黨不接受這樣的說法，作為國民黨黨員，若挺台獨，就去民進黨；若挺一國兩制，應該去新黨，不認同國民黨理念，應離開國民黨。

郝龍斌29日在網路節目《戰神94強》表示，國民黨的核心理念是捍衛中華民國、反對台獨、不接受一國兩制的政黨，蔡英文的說法是隱性台獨，國民黨反對任何形式的台獨，因此不能接受蔡英文的說法，蔡英文藉著中華民國的殼，欺騙台灣民眾，這就是隱形台獨，現在的年輕人跟民眾，沒有在文字上細究，當然覺得很好，甚至覺得沒問題，但其實就是「借殼上市」，也違反憲法精神的說法。

郝龍斌指出，民進黨核心理念有兩個，台獨黨綱與非核家園，若蔡英文真的有膽量就宣布獨立，「她不敢嘛！因為她也知道不可行」，所以只能用話術，隱性台獨藉著中華民國的殼來欺騙民眾，因為只要民進黨敢宣布台獨，第二天就是兩岸兵凶戰危的開始；國民黨很明確就是反對台獨，希望維持現狀，讓兩岸能和平發展。

郝龍斌強調，參選黨主席就是要改革國民黨的形象，不是改國民黨的名字，兩岸溝通交往最重要的就是善意，至於國民黨該如何把兩岸論述講得更清楚、更好，未來國民黨內部必須要討論，也是黨主席責無旁貸的責任；此外，作為國民黨黨員，如果支持台獨，就不是國民黨黨員，應該去當民進黨黨員；如果支持一國兩制，也不是國民黨黨員，應該去新黨，「核心理念是不可能改變的，不認同，就離開國民黨。」