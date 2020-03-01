▲ DIY自製布口罩夯！新北市圖金山分館免費出借縫紉機。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

口罩難買，民眾開始自行DIY，自製布口罩，新北市立圖書館金山分館特別提供4部縫紉機，免費讓有需要的地方鄉親使用。擅於縫紉的館員也義務教讀者製作「布口罩」，並趕製了150個布口罩，提供給不便出門購買，且有需要的地方長者使用，即日起，設籍金山70歲以上的老人，只要憑身分證，即可至金山分館免費領取敬老愛心布口罩。

金山分館主任蕭千惠說，疫情未趨緩，對行動不便的老人家來說，出門不方便也無法久站排隊買口罩，因此金山分館擅長縫紉的館員簡麗珠，特別邀集志工一起趕製了150個布口罩，準備提供給不便外出購買口罩，給需要的地方長者們，到醫院看診等應急使用。另外，圖書館也義務教學，教大家自己DIY動手做布口罩，並且免費提供縫紉機具，方便家裡沒有縫紉機的地方鄉親們使用。

金山分館表示，館員所做的布口罩雖非醫療用口罩，但可重複清洗使用，使用時可在布套口罩內層放入滅菌紗布或風乾的柔溼巾，每天替換，而布套口罩則可清洗再用，自己的口罩自己做，一方面可以將資源留給最需要的人，自己也可健健康康、平平安安的度過防疫期。

金山分館免費「布口罩製作教學」與縫紉機借用，歡迎有需要的民眾多加利用；「愛心敬老口罩」只要設籍金山70歲以上的老人，即日起憑身分證，即可至金山分館免費領取，一人限領一個，送完為止。相關資訊及領取方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2498-4714。

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