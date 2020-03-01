和女友大吵一架！高雄男買醉路旁大哭　警扮心靈導師

▲高雄湖內區一名林性男子因酒後與女友發生爭吵，一個人孤單走在街道上，因情緒沒有地方宣洩，找不到人訴苦，才會坐在路旁啜泣，在員警耐心的開導下，林男心情才慢慢平復。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄湖內區日前有一名24歲林姓坐在路旁嚎啕大哭，路過民眾看見林男以為發生什麼事，於是通報警方，員警到場後跟林男聊過後才了解，林男酒後與女友吵架，因情緒低落，才會坐在路旁啜泣，經員警懇談後，林男才答應會與女友好好聊聊，在員警的護送下返回住處。

高雄市湖內派出所員警日前深夜，接獲民眾報案稱湖內區中正路上有一名24歲林姓男子不知什麼原因，就坐在路旁嚎啕大哭，擔心林男發生什麼意外，於是通報警方，員警到場了解關心後發現，林男因酒後與女友發生爭吵，一個人孤單走在街道上，因情緒沒有地方宣洩，找不到人訴苦，才會坐在路旁啜泣，在員警耐心的開導下，林男心情才慢慢平復，並說會好好處理感情上的問題，與女友坐下來好好聊聊。

據了解，林姓男子向警方表示，與女友在家中談到雙方金錢如何運用的話題時意見不合，加上喝了酒，口氣不是很好，才會發生嚴重爭執，為了讓自己心情平靜下來，才想說出去走走解悶，但情緒還是無法平復，才會坐在路旁放聲大哭。員警了解後，當下便化身為心靈導師，耐心地與林男談心，經過一番開導後，林男才破涕為笑，最後林男在員警的護送下返回了住處。

►我該答應女友嗎？



