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「巡田水」陷泥卡住喊救命　90歲嬤脫困感謝警察：我腳沒力

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▲▼ 謝姓老奶奶腳陷在泥濘中，員警與民眾合力將她從田中救出 。（圖／記者翁進忠攝）

▲90歲謝姓老奶奶到田裡巡田水，腳陷在泥濘中拔不出來，員警與民眾合力將她救出脫困。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄湖內區一名謝姓老奶奶日前到田裏處理農事，未料在田中行走時，踩踏田地的雙腳，竟然就這麼陷在泥濘中，因年事已高沒力氣把腳拔出來，只好大聲喊救命，所幸路過民眾發現報案，警方立即趕到下到田中協助脫困，謝姓老奶奶對於員警與民眾為了救她，雙腳都沾滿爛泥感到很不好意思，也謝謝員警及民眾的幫忙，經警方聯繫家人到場護送返家。

▲▼ 謝姓老奶奶腳陷在泥濘中，員警與民眾合力將她從田中救出 。（圖／記者翁進忠攝）

▲90歲謝姓老奶奶到田裡巡田水，腳陷在泥濘中拔不出來，員警與民眾合力將她救出脫困。（圖／記者翁進忠翻攝）

高雄湖內警分局湖街派出所員警日前巡邏勤務，巡經湖內區民權路244巷時，眼尖的歐副所長發現有一名男子不斷向警車招手，直覺是碰上什麼困難需要協助，便停下車來，該名男子表示散步經過田邊時，聽到了有人喊救命，沒想到就在不遠處，赫然發現一名90歲謝姓老奶奶就站在田中像稻草人一樣一動也不動，一時之間也不知該如何處置，才會向路過的員警求救，好在遇到熱心路人與員警下到田裏將謝奶奶從泥濘中攙扶起，才順利讓她脫困。

▲▼ 謝姓老奶奶腳陷在泥濘中，員警與民眾合力將她從田中救出 。（圖／記者翁進忠攝）
▲90歲謝姓老奶奶到田裡巡田水，腳陷在泥濘中拔不出來，員警與民眾合力將她救出脫困。（圖／記者翁進忠翻攝）

謝姓老奶奶事後向警方表示，當天去田裏處理農事，沒想到在田中行走時，踩踏的雙腳就這麼陷在泥濘之中，因年事已高，也沒什麼力氣可以把腳拔出，只好大聲喊救命，所幸路過民眾發現後，立即偕同警方下到田中協助脫離困境，對於為了營救她造成雙腳沾滿爛泥的員警與民眾則感到十分不好意思。

警方在完成救援任務後，持續安撫謝姓老奶奶情緒及聯繫家人到場護送返家，而家屬聽完了這段經歷，對於警方與民眾無私的付出感到十分暖心頻頻道謝，直呼湖內真是個有人情味的好地方。

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