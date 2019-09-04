「打了一個超大的雷」高雄湖內區驚天巨響後大停電　預計搶修2小時

▲高雄市湖內區部分地區疑似受到雷擊造成停電 ，紅綠燈也停止運作。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄深夜開始下起豪大雨，4日上午湖內區大停電，根據民眾的說法，就在「打了一個超大的雷後就停電了」，台電公司表示，停電原因為線路設備故障，預計修復時間會在11點前。

4日上午大約8點42分左右，高雄市湖內區的上空落雷，民眾表示當時候聽到一聲巨大雷聲之後，自家就無預警停電，所以不少人就在臉書發文表示「自家停電」，依據民眾自己提供的區域位置，停電地方有在中正路二段、保生路、文賢國小、中賢里、逸賢里等區域。

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▲高雄市湖內區部分地區疑似受到雷擊造成停電，台電人員搶修中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

民眾在臉書發文說：「睡到一半，被巨雷嚇醒，還以為是做夢」，也有人家中的網路、電氣設備都因此壞了。對此台電回應：「本公司接獲民眾於 108/09/04 08:40 通報之停電資訊，現場搶修中，停電原因為線路設備故障，預計復電時間為 108/09/04 10:42 。本公司為儘量縮短停電影響用戶時間，除儘速派員進行搶修，並將逐步縮小停電影響範圍，於搶修過程陸續恢復局部區間供電，並加速完成搶修至全面修復。相關處理情況將隨時更新，請稍後再次查詢；因停電造成您的諸多不便，台電公司謹表達十分歉意，尚請見諒」。

▲高雄市湖內區部分地區疑似受到雷擊造成停電 ，紅綠燈也停止運作。（圖／記者吳奕靖翻攝）