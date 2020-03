示威者縱火燒30輛車　只為了阻止剛果歌手在巴黎開唱

▲示威者因不滿歌手伊普帕跟剛果政府走得太近,發起抗議行動,阻止他開演唱會。(圖/路透)

實習記者劉雪兒/綜合報導

法國有示威者反對剛果民主共和國親政府歌手伊普帕(Fally Ipupa)到巴黎舉行演出,在會場外發起抗議行動,並對垃圾箱和電單車縱火,造成現場約30輛車遭焚毀。警方隨後趕到現場阻止這一切,共有30人因非法集結被捕、54人被罰款。

根據《The Local》報導,演唱會的地點在巴黎里昂火車站(Gare de Lyon)附近,示威者的縱火行為嚴重干擾交通,對此,一名警察在推特上斥责,無法接受示威者的暴力行為,還發佈了一段視頻,內容顯示示威者正在阻止消防員滅火的畫面,補充說這樣的行為真的很可恥。

此外,法國極右翼領袖馬林勒龐(Marine Le Pen)在推特上表示,示威者是「污點」,他們的國家將會留給世界什麼印象?國民議會議員埃里克·西奧蒂(Eric Ciotti)也將這些事件描述為「不可接受的城市暴動」。

據了解,民主剛果僑民示威者透過媒體表示,「他們(剛果政府)利用音樂籠絡人心,背地裡卻屠殺和強姦婦女」。正因如此,他們反對那些來到當地演出的歌手,譴責這些歌手與民主剛果前任總統卡比拉(Joseph Kabila)及其接班人齊塞克迪(Felix Tshisekedi)非常親近。

民主剛果是位於非洲中部的國家,是世界第11大的國家,擁有世界第二長河,享有無窮無盡的水資源、富含林木與石油、珍貴的天然礦物,理應是是非洲最富裕的國家之一,但政府們為了一己私利,安排國家與各種外國野心家合作來榨乾天然資源,並將大量屬於國家的財富化為私有,導致剛果人民成為世上最貧窮的人民之一。

Update : Reports suggest firefighters are being prevented by the demonstrators from extinguishing the fires near the Gare de Lyon in #Paris pic.twitter.com/Y2T8VirPAv