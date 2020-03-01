示威者縱火燒30輛車　只為了阻止剛果歌手在巴黎開唱

▲示威者因不滿歌手伊普帕跟剛果政府走得太近，發起抗議行動，阻止他開演唱會。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

法國有示威者反對剛果民主共和國親政府歌手伊普帕（Fally Ipupa）到巴黎舉行演出，在會場外發起抗議行動，並對垃圾箱和電單車縱火，造成現場約30輛車遭焚毀。警方隨後趕到現場阻止這一切，共有30人因非法集結被捕、54人被罰款。

根據《The Local》報導，演唱會的地點在巴黎里昂火車站（Gare de Lyon）附近，示威者的縱火行為嚴重干擾交通，對此，一名警察在推特上斥责，無法接受示威者的暴力行為，還發佈了一段視頻，內容顯示示威者正在阻止消防員滅火的畫面，補充說這樣的行為真的很可恥。

Heurts à propos du concert d’un chanteur congolais, incendie de la Gare de Lyon, racailles empêchant les pompiers de travailler : quelle image notre pays donne au monde ? Comment le gouvernement peut-il laisser se produire un tel CHAOS !? MLP #FallyIpupa pic.twitter.com/O5eYiHGQ7U — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 28, 2020

此外，法國極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）在推特上表示，示威者是「污點」，他們的國家將會留給世界什麼印象？國民議會議員埃里克·西奧蒂（Eric Ciotti）也將這些事件描述為「不可接受的城市暴動」。

據了解，民主剛果僑民示威者透過媒體表示，「他們（剛果政府）利用音樂籠絡人心，背地裡卻屠殺和強姦婦女」。正因如此，他們反對那些來到當地演出的歌手，譴責這些歌手與民主剛果前任總統卡比拉（Joseph Kabila）及其接班人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）非常親近。

民主剛果是位於非洲中部的國家，是世界第11大的國家，擁有世界第二長河，享有無窮無盡的水資源、富含林木與石油、珍貴的天然礦物，理應是是非洲最富裕的國家之一，但政府們為了一己私利，安排國家與各種外國野心家合作來榨乾天然資源，並將大量屬於國家的財富化為私有，導致剛果人民成為世上最貧窮的人民之一。