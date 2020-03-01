快訊／華盛頓州進入緊急狀態　美首例死亡「護理機構50多人有症狀檢驗中」

▲美國民眾買口罩。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球增溫，華盛頓州衛生部在美東時間29日表示，西雅圖出現首例死亡病例。隨後，華盛頓州長英斯利也宣布，該州進入「緊急狀態」。此外，西雅圖一間護理機構有50多人出現疑似症狀，正在接受病毒檢測。

根據外電最新報導，英斯利（Jay Inslee）表示，將動用州政府一切必要資源，來對抗新冠病毒的爆發，為疫情做準備和因應，如果需要會出動華盛頓國民警衛隊，「我們將持續努力，直到沒有人死於這種病毒的那一天到來。」

華盛頓州衛生官員在記者會上說，這名首例死亡個案享年50多歲，具有潛在的健康狀況，生前沒有旅行或接觸過已知的確診病例。

衛生官員透露，州內新增兩起確診病例都在柯克蘭（Kirkland）的「Life Care Center」護理機構，一人是40多歲職員，目前健康狀況良好；另一人是70多歲患者，病情嚴重，兩者都無出國史。此外，西雅圖官員指出，該護理機構還有50多名患有肺炎或其他原因不明呼吸道疾病住院，正在接受新冠病毒的檢測。

對於美國出現首起死亡病例，總統川普也召開記者會證實，死者居住在華盛頓州，是屬於有醫療高風險的女性，年紀為50多歲。此外，美國國務院也宣布，將韓國與義大利的旅遊警示提高至最高等級「第4級請勿旅行」，呼籲公民非必要勿前往。