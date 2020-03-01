新冠肺炎伊朗43死　川普：隨時可助抗疫，就等他們開口



▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社美國奧克森丘綜合外電報導



美國總統川普今天表示，若伊朗開口求援，美國已經準備好援助伊朗對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情。

川普在華府附近召開的年度保守政治行動會議（CPAC）上表示：「如果我們能夠幫助伊朗人民對付這個問題，我們當然樂意之至…就等他們開口。我們會派優秀的專業人士過去。」

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已擴散到全球61個國家，世界衛生組織（WHO）昨天將疫情風險調升至「非常高」。

法新社報導，伊朗衛生部昨天通報新增9例死亡病例，全國死亡總數來到43人，是除了中國以外，死亡病例數最多的國家。

美國西岸的華盛頓州當局今天也證實美國境內出現首起新冠肺炎死亡病例，死者是一名現年50多歲、屬於醫療高風險的女性。

川普實施新的旅遊限制，禁止過去2週曾到過伊朗的旅客入境美國，並呼籲美國公民勿前往義大利和韓國這兩個疫情嚴峻地區。

美國國務院表示，已經透過瑞士傳話，正式告知伊朗美國有意提供協助，不過沒有詳細說明協助方式為何。由於美國在伊朗並無正式外交機構，因此以中立的瑞士為利益代表國，瑞士在伊朗設有使館。

美國於1980年與伊朗斷絕外交關係，2018年退出具重大意義的伊朗核子協議，並恢復對伊朗的癱瘓性制裁措施，兩國關係正處於緊張狀態。