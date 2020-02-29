白河木棉花季雙紅輝映成為最景點　黃偉哲邀請大家一起來賞花舒壓

▲台南白河木棉花季，雙紅輝映成為最景點，市長黃偉哲邀請大家一起來賞花舒壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白河木棉花季活動自上週開幕以來，吸引大批民眾前往朝聖，台南市長黃偉哲29日會同白河區長蕭福清，前往林初埤木棉花道視察活動辦理情形，賴惠員立委也一起走訪關心，黃偉哲鼓勵民眾把握228連假至戶外走走增強免疫力，除了拍出美照外，還可呼吸新鮮空氣、享受陽光，紓解壓力。





黃偉哲市長表示，228有其歷史意義，為了紀念各級政府都慎重地辦理追思活動，同時因為228適逢連假，政府也尊重民眾為了紓解防疫的緊張情緒而安排出遊，比如林初埤木棉花道就是很好的戶外防疫景點，歡迎大家到白河來走走，既不用擔心人與人的傳染，也能欣賞美麗的景緻，讓身心維持在良好健康的狀態。





白河「林初埤木棉花道」被譽為世界最美花海街道之一，搭配「滿江紅」蓮花田的奇特景緻，形成「雙紅輝映」，在網路上造成轟動，吸引大批遊客前往打卡拍照。



市長黃偉哲除了視察白河木棉花季活動辦理情形外，也協助慈善團體「蓮心園」宣傳自行生產的無毒蔬果與點心等產品。黃偉哲與蓮心園張田黨董事長及院生們在木棉花道上觀賞漂亮美景與拍美照，一起開心化身一日網美、網帥。



白河區長蕭福清則表示，最近常發生一些民眾為了拍照取景，將石頭投擲至「滿江紅」蓮田中，造成農民們的困擾，公所已設立告示牌及進行宣導。蕭區長呼籲民眾共同維護木棉花道，不要投擲任何物品進入田中，影響在地農友的農作生產，讓田園能呈現最自然的風貌。





白河區公所進一步表示，白河擁有絕佳的四季景色，不同季節來到白河都可以感受到不同的景緻情調，體驗純樸的農村民風，遠離都市塵囂，放鬆疲憊身心，在白河地區體會自在慢活、美麗生態及地方文化特色，還能一嚐在地美味小吃及農特產品。木棉花季活動將持續到3月15日，歡迎各地旅人朋友來木棉花道享受悠閒慢活的鄉村田園生活。



市長黃偉哲同時推薦民眾來賞花之餘，還可以到關子嶺泡溫泉，到東山喝咖啡，放鬆一下心情！此外，善化草莓季活動剛起跑，草莓甜度高營養成份豐富，是大人小孩都非常喜愛的水果，歡迎大家來台南順遊體驗採果樂趣。

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