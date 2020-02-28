應台灣蘭協建議配合中央防疫需求　黃偉哲：台灣國際蘭展延期

▲配合國家防需求，台南市長黃偉哲宣布台灣國際蘭展延期舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲28日宣布，採納台灣蘭花產銷發展協會建議，考量國際蘭展每年超過20萬人次到訪，決定配合中央防疫政策，宣布延期舉行2020台灣國際蘭展。

台灣蘭協秘書長曾俊弼表示，疫情當前，續辦國際蘭展恐衝擊品牌形象，加以經濟作物面對疫情更顯疲態，若能延至下半年度配合花期辦理，屆時將隨疫情控制有效帶動蘭花外銷回溫。

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黃偉哲指出，台灣國際蘭展在後壁蘭花生技園區已邁入第16年，2019年吸引海內外超過21萬人次到訪，創造113億蘭花外銷商機，是台南的重要品牌。黃偉哲表示，目前雖已針對防疫做足準備，但疫情當前不容閃失，不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛延期舉辦。

黃偉哲表示，今年台灣有兩場國際級的蘭展，分別是台南的「國際蘭展」和台中的「世界蘭展」，兩座城市合作規劃雙展串聯，攜手深化台灣蘭花品牌。

黃偉哲感謝盧秀燕市長共同商討蘭展延期舉行的構想，促成兩座城市同步宣布蘭展延辦，讓各級單位及海內外蘭花產業能統一因應。

黃偉哲強調，由於要配合中央防疫指揮中心防疫需求，所以2020台灣國際蘭展必須要在延期舉辦，因為現在正值防疫的這個當下，台中世界蘭展、台南的台灣國際蘭展也都因為防疫的考量，來做一個順延的動作。這邊藉這個機會，跟所有的愛好蘭花的人朋友說聲抱歉，希望說年下半年，會用更好的蘭展內容來呈現在國人面前，希望大家屆時在那個時候，再一起來參觀我們的國際蘭展。

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