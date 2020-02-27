台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

▲台南市鹿耳門聖母廟、仁壽宮等宗教團體，相繼取消或延後辦理有關活動，宗教團體負責人，皆表示絕對配合政府的防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼台南後壁區泰安宮26日宣布延後辦理為期7天的「媽祖遶境59庄頭巡禮活動」之後，台南市宗教團體亦紛紛取消或是延期辦理相關活動，市長黃偉哲除了表示肯定之外，同時指示民政局持續向最近要辦理活動的宗教團體溝通，希望大家共體時艱，一起為防疫盡心力，不僅消除民眾疑慮，也體現信仰安定人心宗旨。

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台南市長黃偉哲表示，繼後壁區泰安宮26日宣佈延後辦理遶境活動之後，陸續有善化慶安宮、歸仁仁壽宮、鹿耳門聖母廟、下營茅港尾天后宮、財團法人玉山寶光聖堂、財團法人台南市天宮…等宗教團體相繼取消或延後辦理有關活動，宗教團體負責人，皆表示絕對配合政府的防疫措施。

民政局長顏振標表示，經民政局統計至27日止共有約200家宗教團體取消遶境、平安宴等相關活動，一夜之間增加了近百家宗教團體共同配合防疫措施；另外，清明節將至，台南市許多祭祀公業也會利用清明時間舉辦祭祀先祖並召開派下員大會，因此民政局也於27日發文請各區公所一併向其宣導中央疫情防治中心及內政部的各種防制措施，讓疫情的防制更增加一道防線。

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