228事件73週年紀念追思　黃偉哲：盼真相還原促族群和解

▲228事件73週年紀念，台南市政府依例舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持，並帶領著受難者家屬及所有與會人員至紀念碑前獻花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228事件73週年紀念，台南市政府舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持，市府各局處機關學校代表，立委郭國文、賴惠員，市議員蔡育輝、李宗翰、穎艾達利，以及受難者家屬代表，共同於新營區228紀念碑追思默禱，氣氛莊嚴肅穆，藉由追思會除緬懷先人不畏艱險維護民主的勇氣，更期盼集結國人齊心抗疫的凝聚力。

市長黃偉哲表示，228事件在台灣人心中留下不可抹滅的印記，希望未來沉痛的歷史不再重演，人民所期盼的是一個能夠為人民設想，一個不再有特權橫行的政府，藉著追思會要再一次喚醒每個人心中的良知，再次在追求真相的路上一起努力，再次尋求社會不同族群間最大的和解，也希望台灣人民能夠攜手向前行。

此外，黃偉哲也提到，人類面對歷史必須謙卑，面對自然也必須謙卑。近來從中央政府到地方政府以及所有國人同胞，大家都團結一致，做好防疫措施，相信我們追求的就是這份大家心連心，一起努力做好一件事情的凝聚力，希望國人能夠團結起來，支持所有的防疫作為，一同走過疫情，維持台灣平穩並大步向前邁進。

228紀念儀式會場位於戶外體育場，入會場者皆需經過紅外線體溫測量，酒精消毒手部，確保每位參與者的健康安全。活動在台南市賢北國小合唱團優美的演唱歌聲中揭開序幕，由黃偉哲引領全體與會人員默悼1分鐘。

市府指出，由於先人的勇敢承擔，這座城市不必再擔心人權受侵犯，言論自由也受到絕對的尊重與保障，因此在這個特別的日子，藉著音樂演唱來追思先人不畏困難所打拼出來的民主成果，不僅是記憶歷史，也同時凝聚人民的力量，重拾人民的信心及信任，最後由黃偉哲帶領著受難者家屬及所有與會人員至紀念碑前獻花，儀式圓滿落幕，在和平鐘聲中表達對228受難者及家屬最深的追思。

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