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台灣國際蘭展延期　黃偉哲盼疫情減緩後推動蘭花產業回溫

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▲市長黃偉哲等人，前往2020台灣國際蘭展會場視察，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲等人，前往2020台灣國際蘭展會場視察，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應中央防疫需求，台南市政府與台灣蘭花產銷發展協會28日共同宣布2020台灣國際蘭展延期舉行，市長黃偉哲29日偕同農業局長謝耀清、台灣蘭花產銷發展協會陳澄鐘理事長與曾俊弼秘書長，特地於2020台灣國際蘭展會場主持召開延期說明記者會，賴惠員立委及蔡育輝議員也到場關心。

▲市長黃偉哲等人，前往2020台灣國際蘭展會場視察，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝農民們花費大量心血與巧思佈置蘭展，現場看到展覽內容已近完成且非常好看，場地的通風也非常好，只是基於防疫考量，只能選擇延期，對於佈展所用花卉損失、門票至少1700萬以上收入損失、周邊商品未能販售損失及廣告收入損失等，期盼藉由中央已通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償；此外，對於現場佈展內容也將考量數位典藏，未來作為教學使用，而相關花卉也考量捐贈給學校、社團。

▲市長黃偉哲等人，前往2020台灣國際蘭展會場視察，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣國際蘭展針對新冠肺炎雖已做好相應的防疫準備，但隨著各國疫情升溫，為避免增加感染風險與擴大趨勢，在台灣蘭花產銷發展協會的建議下，台南市政府決定配合中央防疫政策與措施，將展期延至下半年度並配合花期辦理，希冀屆時能隨著疫情的控制有效帶動蘭花外銷訂單回溫。

▲市長黃偉哲等人，前往2020台灣國際蘭展會場視察，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於受邀參展的海外貴賓與買家、業者們，台灣蘭花產銷發展協會已發函通知台灣國際蘭展延後辦理的消息。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，台灣國際蘭展為國內蘭花產業推動的引擎，本次延後辦理勢必會對國際訂單造成影響，整體損失尚未實際估算，希望未來政府能夠投入更多心力促進蘭花產業的發展，協會也會盡力做好延期的退場機制與行政作業。

▲市長黃偉哲等人，前往2020台灣國際蘭展會場視察，市府將積極與農委會協調給予辛苦付出的農民適當合理的補償。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長謝耀清表示，關於2020台灣國際蘭展延期舉行，將與承辦單位台灣蘭花產銷發展協會辦理合理的契約變更，對於造成蘭花業者的損失，也將同步協助向農委會爭取紓困方案。另外，謝耀清局長亦請蘭協妥善規劃相關門票退費機制，以保障參觀民眾的權益。

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