開錯包廂門引發口角　酒客KTV互嗆警辣椒水壓制逮4人

記者李忠憲／台中報導

李姓男子等4人29日凌晨到北區某KTV疑似開錯包廂門，與裡面3名男子口角衝突，警方出動快打到場。李男卻不理會警方要求解散，持續叫囂，遭員警用辣椒水噴壓壓制逮捕，己詢後將依法送辦。

▲酒客在KTV聚眾滋事，警方噴辣椒水壓制。（圖／民眾提供）

第二警分局文正派出所今天凌晨5點半獲報，位於公園路上某家KTV有多名酒客大聲叫囂，意圖滋事。員警立刻出動快打，到場後發現是2群酒客在KTV包廂門口互看不順眼，引發口角衝突。

員警了解後發現，原來李姓男子等4人疑似開錯包廂門，讓裏頭的3名男子不爽，雙方引發口角爭執。員警先好言勸說，包廂3人先行離去，卻又疑似從後門進入KTV內，雙方再度互嗆。

▲▼警方噴辣椒水壓制，將滋事男子帶上警車。（圖／民眾提供）

警方再度勸說下，曾離開的3人再度離開，但李男等4人卻跟上，在門口持續向對方叫囂並衝上前要理論。警方經多次勸阻不聽，喝令解散無效後，立刻拿出辣椒水噴灑4人並壓制，控制現場後，全都帶回派出所。

文正派出所表示，李男等4人上午仍未酒醒，將依社會秩序維護法究辦；另一方3人是否有違法情事，也將調閱監視器釐清，如有不法也會一併送辦。警方呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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