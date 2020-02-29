獨／國中少女沉迷手遊　男友刷卡儲值點數換嘿咻270元也成交

少女愛玩賽車手遊，竟同意男友提出刷卡儲值換嘿咻。圖為示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

女國中生婷婷（化名）沉迷某賽車手機網路遊戲，跟陳姓男網友交往後，2周內發生4次性行為。其中前3次，婷婷竟同意陳男提出「儲值遊戲點數換嘿咻」，2次在樓梯間，1次在房內，最後一次還同意拍性愛影片。台中地院審結，有鑑於陳男坦認犯行並和解，態度良好等，最後依妨害性自主等罪判他2年，緩刑5年。

判決書指出，成年的陳姓男子2019年3月認識就讀國中，未滿14歲少女婷婷，2人成為男女朋友。陳男知道婷婷有在玩某賽車手遊，需要錢買虛寶，他隔月16日凌晨以提供信用卡讓她線上購買遊戲點數為條件，跟婷婷在某民宅2樓樓梯間發生性行為，結束後婷婷用陳男信用卡儲值7筆遊戲點數約44.93美金，以目前1美元兌換30.1台幣計算，約為1352元。

陳男食髓知味，同月21日凌晨以相同條件，跟婷婷在同地點嘿咻，婷婷則獲得6筆遊戲點數約為2046元。23日凌晨4點，陳男帶婷婷到自己的住處嘿咻1次，婷婷在用陳男信用卡線上儲值遊戲點數，但婷婷似乎不貪心，這次竟只儲值2筆約270元。

同月29日凌晨2點，陳男經取得婷婷同意，2人再次嘿咻，陳男更用手機錄下2人恩愛影片。2人談戀愛事件東窗事發，婷婷父母憤而到警局提告陳男妨害性自主等罪嫌。陳男法庭上均坦認，與婷婷與其父母說法也相符。

合議庭認為，陳男與婷婷是男女朋友，坦認犯行，並與婷婷及其母親達成和解，態度良好。前3次性行為有對價關係，屬性交易，依與未滿16歲為有對價的性交行為各判1年6月；最後1次性行為還拍攝性愛影片，與未滿14歲女子性交判1年7月。應執行2年徒刑，給予5年緩刑自新。全案可上訴。

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