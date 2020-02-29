　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／國中少女沉迷手遊　男友刷卡儲值點數換嘿咻270元也成交

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 示意圖,科技,手機,就寢時間,夜,瀏覽,通訊,女孩,房間,臥室（圖／123RF）

少女愛玩賽車手遊，竟同意男友提出刷卡儲值換嘿咻。圖為示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

女國中生婷婷（化名）沉迷某賽車手機網路遊戲，跟陳姓男網友交往後，2周內發生4次性行為。其中前3次，婷婷竟同意陳男提出「儲值遊戲點數換嘿咻」，2次在樓梯間，1次在房內，最後一次還同意拍性愛影片。台中地院審結，有鑑於陳男坦認犯行並和解，態度良好等，最後依妨害性自主等罪判他2年，緩刑5年。

判決書指出，成年的陳姓男子2019年3月認識就讀國中，未滿14歲少女婷婷，2人成為男女朋友。陳男知道婷婷有在玩某賽車手遊，需要錢買虛寶，他隔月16日凌晨以提供信用卡讓她線上購買遊戲點數為條件，跟婷婷在某民宅2樓樓梯間發生性行為，結束後婷婷用陳男信用卡儲值7筆遊戲點數約44.93美金，以目前1美元兌換30.1台幣計算，約為1352元。

陳男食髓知味，同月21日凌晨以相同條件，跟婷婷在同地點嘿咻，婷婷則獲得6筆遊戲點數約為2046元。23日凌晨4點，陳男帶婷婷到自己的住處嘿咻1次，婷婷在用陳男信用卡線上儲值遊戲點數，但婷婷似乎不貪心，這次竟只儲值2筆約270元。

同月29日凌晨2點，陳男經取得婷婷同意，2人再次嘿咻，陳男更用手機錄下2人恩愛影片。2人談戀愛事件東窗事發，婷婷父母憤而到警局提告陳男妨害性自主等罪嫌。陳男法庭上均坦認，與婷婷與其父母說法也相符。

合議庭認為，陳男與婷婷是男女朋友，坦認犯行，並與婷婷及其母親達成和解，態度良好。前3次性行為有對價關係，屬性交易，依與未滿16歲為有對價的性交行為各判1年6月；最後1次性行為還拍攝性愛影片，與未滿14歲女子性交判1年7月。應執行2年徒刑，給予5年緩刑自新。全案可上訴。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

「桶屍案」兇嫌具反社會、自戀人格　台中高院二審判2死刑

幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃　慘遭2度蹂躪

假冒警察喬事卻性侵少女還索做愛費　惡男賠10萬判刑5年半

ET快訊
散布「台北一車車屍體往火葬場」假消息　他14hr內火速被逮！
減少群聚防疫！台鐵宣布：2/29到4/30「北車大廳禁止席地
第39例北部60多歲女確診！曾到杜拜、埃及旅遊「同團還有36
新冠肺炎爆首起院內感染「護理人員、清潔工染疫」　陳時中：關閉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大白天偷扛腳踏車趴趴走　竊嫌3米高跳下...還是栽勇警手上

獨／國中少女沉迷手遊　男友刷卡儲值點數換嘿咻270元也成交

7歲女童尿尿地方痛！師驚見她「大腿內側4cm咬痕」…色父法庭喊：我不是禽獸

駭客躲大陸13年　新冠肺炎太可怕！他搭機回台灣投案「寧入監不客死他鄉」

新北樹林車禍！銀色轎車秒「翻進水溝」…1大2小一度受困

「罷韓vs挺韓PK賭盤」蠢蠢欲動　警強調：母湯黑白來！必抓

遺憾！二二八連假第一天 　南橫公路 「19歲騎士自撞護欄亡」

綠島30歲女子疑似中風　空勤總隊協助後送台東馬偕醫院

「亂丟垃圾祝你得肺炎」　台東店家這次成功擊退沒公德心民眾

散布「台北一車車屍體往火葬場」假消息　他14hr內火速被逮！

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

大白天偷扛腳踏車趴趴走　竊嫌3米高跳下...還是栽勇警手上

獨／國中少女沉迷手遊　男友刷卡儲值點數換嘿咻270元也成交

7歲女童尿尿地方痛！師驚見她「大腿內側4cm咬痕」…色父法庭喊：我不是禽獸

駭客躲大陸13年　新冠肺炎太可怕！他搭機回台灣投案「寧入監不客死他鄉」

新北樹林車禍！銀色轎車秒「翻進水溝」…1大2小一度受困

「罷韓vs挺韓PK賭盤」蠢蠢欲動　警強調：母湯黑白來！必抓

遺憾！二二八連假第一天 　南橫公路 「19歲騎士自撞護欄亡」

綠島30歲女子疑似中風　空勤總隊協助後送台東馬偕醫院

「亂丟垃圾祝你得肺炎」　台東店家這次成功擊退沒公德心民眾

散布「台北一車車屍體往火葬場」假消息　他14hr內火速被逮！

朱俐靜突爆「坐輪椅代步」！　低調養傷1個月...傷勢曝光

好男人都被誇出來的！3個必修愛情心理學，現在知道還不晚

退房後「慘列黑名單」　未審先判：下次當個好旅人！他氣譙明明沒抽菸

網課怪象頻出！西藏大一妹每天「爬雪山」找訊號...老師也叫苦連連

「假公文」近日狂攻府院、衛福部　別轉傳！小心關3年罰300萬

川普稱疫情有天會「奇蹟似消失」　下秒改口：好轉以前仍會惡化

提波接球「跌個狗吃屎」　超糗守備躲過失誤

到職才2天！河南周口副市長被發布「因公殉職」　網疑：有內幕

社區傳播拉警報？陳時中：「健康者仍不用戴口罩」勤洗手比較重要

悲！女星被盯上慘淪高官玩物　忍痛妥協：我不要死！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

台南美術館活春宮男主判拘役20天

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

16歲少年強盜殺人　19年血指紋破懸案

這個巷子2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

千萬名駒S63「強弩級超跑王」落難　雄檢、橋檢拍賣　

疫區返台趴趴走　前女友成功救援

新莊警228連假前威力掃蕩　3小時逮12人

訪友卻失聯　男子駕車墜谷亡

PTT爆卦「蔡X豬來巡視」洩總統行程　中華電信開除他

太乾卡洞　男網友裸裝回衝挨告

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

男子揪友砍人　嘴饞買檳榔遭逮

更多熱門

相關新聞

女童遭爸咬大腿內側！色父法庭喊：我非禽獸

女童遭爸咬大腿內側！色父法庭喊：我非禽獸

7歲女童莉莉（化名）日前上學向老師反應大腿內側痛、有流血，老師查看後發現她身上多處咬痕，經詢問得知莉莉是洗澡時遭父親咬傷，迅速報請社工介入協助帶莉莉去醫院驗傷，同時報請警方處理，以便向莉父提告。高院台南分院審結依加重強制猥褻罪判莉父3年6月徒刑。全案仍可上訴。

看15歲姪女發育好…表叔「用腳踩胸」再壓上床「頂撞」

看15歲姪女發育好…表叔「用腳踩胸」再壓上床「頂撞」

小三女怕被罵　單親父差點變禽獸

小三女怕被罵　單親父差點變禽獸

摩鐵硬上女性好友！工廠小開賠146萬獲緩刑

摩鐵硬上女性好友！工廠小開賠146萬獲緩刑

少女假睡避狼　慘遭打包再一次

少女假睡避狼　慘遭打包再一次

關鍵字：

妨害性自主手遊儲值嘿咻未成年

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

首例病毒基因定序完成　發現突變

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面