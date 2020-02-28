「桶屍案」兇嫌具反社會、自戀人格　台中高院二審判2死刑

▲楊男將2好友裝入桶內，丟下中橫山谷。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中、李忠憲／台中報導

男子楊鴻儒2015年將2名男子裝入桶內，丟下中橫山谷導致2人窒息致死，罪行令人髮指，因此一審被判處2個死刑。經過審理後，台中高等分院判決近日出爐，決定維持原判，判處楊男2個死刑，全案仍可上訴。

判決書指出，楊鴻儒有強盜前科，與被害男子陳彰客是朋友，當時陳男時常向楊男吹噓「女友財力雄厚」，讓楊男動心想要追求，因此認定好友是絆腳石，邀約出遊後，對陳男下了安眠藥，「倒栽蔥」塞入綠色鐵桶，再加蓋封住，隨後載到花蓮中橫公路丟下山谷，導致被害人死亡。

犯下命案後，楊男認為都沒人發現他犯下的罪行，因此以同樣的手法設計賭友賴光雄，同樣投餵安眠藥，再把人塞入鐵桶，接著載到中橫公路丟下。賴男的家屬得知噩耗，到現場招魂，沒想到在附近約200公尺處發現裝有陳男的鐵桶，全案才因此曝光。

▼賴男的家屬到現場招魂，發現不遠處還有另一個桶子。（圖／翻攝《東森新聞》）

台中高分院審理後認為，楊男罪行重大，卻從始至終否認犯行，醫院鑑定報告也顯示楊男有反社會人格，具有侵略攻擊性、道德感薄弱，還有自戀型人格，自認特別，對他人缺法同理心，也難以承認自己的缺失。

醫院的報告指出，由於「反社會型」、「自戀型」的兩種性格合併後，犯嫌會極力掩飾，無法檢討自我，會將犯罪行為歸咎於他人，不會感覺到自己有錯，欠缺改變動機，且還有「劇化型」人格傾向。

高分院判定，楊男的犯罪模式從成年早期就已開始，雖然經過長期矯正，但沒有改變，反而變得更加嚴重，且楊男無感情聯繫、宗教信仰，難以出現改變的動力，再社會化、矯正的可能性偏低，有與社會永久隔離的必要，因此維持一審的2個死刑量刑，全案仍可上訴。

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