駭客躲大陸13年　新冠肺炎太可怕！他搭機回台灣投案「寧入監不客死他鄉」

▲通緝犯潛逃大陸13年，因新冠肺炎在大陸疫情嚴重，主動返台接受法律制裁。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

航警局攔下1名入境男子，發現男子竟是遭通緝逃往大陸的駭客，因新冠肺炎（COVID-19）在大陸肆虐逃回台灣投案，檢方初步將男子送往台北看守所，等待該名駭客獨居檢疫14天後，再決定是否送往監獄執行。

航警局28日接獲線報，只犯下偽造文書罪的張姓男子，將從上海返台投案，且飛機預計抵達松山機場，航警局警員隨即在機場將張姓男子攔下，確定其就是遭判刑未執行潛逃大陸的張姓駭客，北檢也即刻用視訊方式訊問。

訊問完畢後，北檢先行將張男押解到北所進行14天的獨居檢疫，未來將視情況將張男移送台北監獄執行，張男向檢方透露，因案落跑到上海13年多，但因為大陸疫情嚴重，所以乾脆跑回台灣，但經查張男並未發燒，所以先行送往北所獨居檢疫。

據了解，張男從前擔任電腦工程師，發現微軟系統漏洞之後，再駭入網站竊取個資，在假冒客戶名義下單買股，等價格抬高後再用自己帳號賣股，獲取其中差價，最後因被駭公司查帳發現，張男犯行才曝光。

張男因偽造文書罪嫌遭判刑，原本需要入監服刑1年10個月，但卻未到案反而逃往大陸，遭到北檢發布通緝，最近因新冠肺炎疫情嚴重，所以張男才決定回台「接受法律制裁」。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

利用北市府LOGO散播疫情假消息 北市刑大：帳號來自「境外」

影／北市女生前路徑曝！ 2月遊花東、21日看眼科、22日藥局買成藥