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體溫正常才可領鑰匙　台師大4千住宿生返校…校長站崗盯防疫

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▲▼ 台師大4千住宿生返校…校長站崗盯防疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大住宿生今起返校，校長吳正己站崗盯防疫。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，多數大學延至3月2日開學，台灣師範大學今（29日）讓學生進住宿舍，職員及學長姐循往例出動推車、幫忙引導交通、搬行李。唯一不同的是，為保護師生安全，除了已全面清潔消毒外，宿舍內寢室、走道、衛浴、及餐廳等，都維持良好通風環境，學生進住宿舍均須量測體溫。

台師大指出，由於疫情風險升高，為守護一萬多名師生健康，確保教學如常，校長吳正己、學務長林玫君、總務長米泓生等師長組成校級防疫小組，趕在開學前夕巡視校園各處，守護師生健康全力防疫。為了維護住宿環境及防疫，台師大也請親友儘量不要陪同入宿舍，若有必要陪同，也以一人為上限，並辦理訪客登記。

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▲▼ 台師大4千住宿生返校…校長站崗盯防疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲學生入住宿舍需通過量測站，通過額溫量測者才可辦理住宿手續，領取房間鑰匙後入住。（圖／台灣師範大學提供）

台師大說明，因應疫情，修訂了宿舍入住流程與規定，學生宿舍4000多名住宿生從上午9時至下午5時入住宿舍時，都必須通過量測站，由戴著口罩的職員，為學生及親友量測額溫、詢問身體狀況及手部酒精消毒，通過後蓋手章。通過額溫量測者可辦理住宿手續，領取房間鑰匙後入住宿舍。

若未通過，則先安置在暫待區，經量測額溫超過37.5度，有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，將由專人帶到有醫護人員協助處理的教室。雖一度排隊等候量體溫，因分時段分散人潮，大家都如期完成體溫量測，家長也肯定校方防疫措施。

▲▼ 台師大4千住宿生返校…校長站崗盯防疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大住宿生今天起入住宿舍，宿舍門口設體溫量測站，要量額溫、酒精消毒雙手和蓋手章，未出現發燒等症況，才能領鑰匙入住。（圖／台灣師範大學提供）

台師大指出，3月2日開學後，在學校幾個獨立的建築，包括博愛樓、進修推廣學院、圖書館等建物出入口，會設體溫量測站，為進出之人員量測體溫，另外，在校本部行政大樓、公館校區，也會各設立一個自主體溫量測站，幫忙師生做自主健康管理。

另外，師生進出次數較頻繁的圖書館，自3月2日起暫停校外人士換證入館，並試辦熱感儀體溫量測，讀者入館時如感測警示響起，請至櫃臺由館員進行再次量測，體溫超過38度禁止入館，並建議就醫，體溫小於37.5度但有呼吸道症狀，請戴口罩入館。防疫期間暫停圖書館導覽服務申請。

▲▼ 台師大4千住宿生返校…校長站崗盯防疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大設置護理站。（圖／台灣師範大學提供）

此外，台師大說，原訂3月中旬舉辦的就業博覽會，決定延期至5月份舉行，並調整活動規模，每週三共舉行四場次小規模的聯合徵才攤位。3至4月先進行就博會專區線上宣傳，並將根據各企業所需人才，請系所教師協助媒合，鼓勵學生先投履歷，5月份再進行攤位現場面試。

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