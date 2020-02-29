非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診…有洞讓他浮出來





▲非法移工難掌握，恐成防疫破口。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，上萬名非法移工成防疫破口，許多移工聚集的台北車站大廳被認為應取締。民進黨立委王定宇則認為，就算取締，仍會換到別的地方，應指定醫院讓移工求診。

新北家庭群聚案第一名被確認的8旬老翁（第27例），30多歲女性印尼籍看護確診成為第32例，屬於非法外籍看護，足跡遍及台北車站、樹林車站、龍山寺等，也搭乘捷運、火車、公車，與她密切接觸的一名20多歲印尼女移工出現呼吸道症狀還接觸過132人。

王定宇28日在政論節目《新聞面對面》指出，台北車站大廳是最多移工聚集的地方，被認為應取締或取消，但合法的本來就沒問題，非法的不會不聚會，只是換到你不知道的地方，因此，在防疫的時候，各縣市應指定一家醫院，讓移工可以來求診，但非法的身分，那個地區是特區，「絕對不會動你，你要有洞讓他浮出來」。

王定宇強調，就算鎖定這個印尼移工，找完了接觸過的人與活動軌跡，但移動的過程，大家坐在地上聊天，有的是回教徒，吃東西坐很近，掌握了這個，其他沒掌握的話，什麼時候知道坐旁邊的是誰？

對於非法移工的問題，勞動部28日表示，加強查緝恐讓移工不敢承認有症狀，會以鼓勵主動投案的方式進行查緝，也透過相關管道要求雇主不要非法僱用，否則造成移工、國人的防疫潛在風險；此外，已擬定陪病登錄系統，陪病者或看護探病前須出示證件，透過移民署的行蹤查核系統確認證件真偽，最快下周上線。