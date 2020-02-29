確診印尼看護曾前往　台北地下街加強每日2小時消毒一次

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布新冠肺炎第32例確診印尼籍看護的活動足跡，除了大眾交通運輸工具外，她也曾前往台北車站旁的台北地下街逛街。對此，台北地下街合作社除了例行性消毒，為了提供民眾一個安全、安心消費的場所，也於2月28日晚上11點「再次」進行全場消毒，同時加大防疫強度，每天每2到4小時消毒一次。

▲台北地下街228晚上再次進行消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

台北地下街一直是台北車站週邊人潮聚集的一大商店街，假日期間更是外籍移工的熱門約會逛街地點，而新冠肺炎第32例確診印尼看護，就曾在17日下午3時許現身台北車站台北地下街。為此，台北地下街合作社為讓民眾安心放心，提供一個安全消費場所，於2月28日晚上11時再次進行全場大消毒。

台北地下街合作社表示，為因應武漢肺炎疫情，每天營業期間都會持續針對消費者較常接觸的設備、聚集場所，例如：廣場、公共走道、廁所、電梯、手扶梯...等處，進行「每日每2到4小時」酒精加強擦拭消毒，另外，每2星期於營業結束後也會進行全場域全面防疫消毒。

台北市市場處也說，地下街合作社辦公室有提供乾洗手酒精消毒，也提供疾管署防疫文宣發放等服務，呼籲消費者勤洗手、身體不適戴口罩、做好身體自主管理。

▲▼台北地下街於228再次進行消毒。（圖／翻攝自台北地下街合作社消毒影片）

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