　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診印尼看護曾前往　台北地下街加強每日2小時消毒一次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布新冠肺炎第32例確診印尼籍看護的活動足跡，除了大眾交通運輸工具外，她也曾前往台北車站旁的台北地下街逛街。對此，台北地下街合作社除了例行性消毒，為了提供民眾一個安全、安心消費的場所，也於2月28日晚上11點「再次」進行全場消毒，同時加大防疫強度，每天每2到4小時消毒一次。

▲▼台北地下街228晚上再次進行消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

▲台北地下街228晚上再次進行消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

台北地下街一直是台北車站週邊人潮聚集的一大商店街，假日期間更是外籍移工的熱門約會逛街地點，而新冠肺炎第32例確診印尼看護，就曾在17日下午3時許現身台北車站台北地下街。為此，台北地下街合作社為讓民眾安心放心，提供一個安全消費場所，於2月28日晚上11時再次進行全場大消毒。

台北地下街合作社表示，為因應武漢肺炎疫情，每天營業期間都會持續針對消費者較常接觸的設備、聚集場所，例如：廣場、公共走道、廁所、電梯、手扶梯...等處，進行「每日每2到4小時」酒精加強擦拭消毒，另外，每2星期於營業結束後也會進行全場域全面防疫消毒。

台北市市場處也說，地下街合作社辦公室有提供乾洗手酒精消毒，也提供疾管署防疫文宣發放等服務，呼籲消費者勤洗手、身體不適戴口罩、做好身體自主管理。

▲▼台北地下街於228再次進行消毒。（圖／翻攝自台北地下街合作社消毒影片）

▲▼台北地下街於228再次進行消毒。（圖／翻攝自台北地下街合作社消毒影片）

▲▼台北地下街於228再次進行消毒。（圖／翻攝自台北地下街合作社消毒影片）

▲▼台北地下街228晚上再次進行消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

其他人也看了這些...

新冠肺炎再增2確診！　30多歲男「跟團遊大阪」染疫
假公文「免費去醫院領十張口罩」　蘇貞昌：政院已報警處理
新冠肺炎第32例確診個案曾搭捷運　北捷：已全面消毒

更多熱門新聞...

媽祖也難擋！這件事宣布後…陳時中聲量有了驚人變化！
228談肺炎收斂砲火　柯文哲：中央地方不分黨派才能打贏這場仗
有疫苗可接種？明發口罩？北市府嚴斥假消息　已報警追查

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
比229出生還要慘！「這個月」壽星慶生要等到2166年
新冠肺炎是「動物源性病毒」！中國-世衛發佈報告：空氣非主要傳
「偶像劇一姐」神隱5年近況曝光！被封「劈腿始祖」重創事業..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

防群聚感染風險　黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

確診印尼看護曾前往　台北地下街加強每日2小時消毒一次

呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

確診印尼女看護「搭公車」影片曝光！全程都有戴口罩

新北環狀線突破150萬人次！侯友宜：每4小時消毒一次

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診…有洞讓他浮出來

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

韓國瑜228頻頻口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

洪慈庸重返立院「挨轟酬庸」！　館長開砲力挺：不要兩套標準

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

防群聚感染風險　黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

確診印尼看護曾前往　台北地下街加強每日2小時消毒一次

呱吉為醫護人員發聲　出國禁令仍有「不合情、不合理」之處

確診印尼女看護「搭公車」影片曝光！全程都有戴口罩

新北環狀線突破150萬人次！侯友宜：每4小時消毒一次

非法移工成防疫破口　王定宇：指定醫院求診…有洞讓他浮出來

入境泰國需隔離14天？外交部澄清：假的！

韓國瑜228頻頻口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

洪慈庸重返立院「挨轟酬庸」！　館長開砲力挺：不要兩套標準

「罷韓vs挺韓PK賭盤」蠢蠢欲動　警強調：母湯黑白來！必抓

南鯤鯓代天府面對新冠肺炎疫情　暫停餐廳及住宿會館供餐宿

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

《花木蘭》李翔將軍被消失...內幕曝光！　Me too運動影響：不舒服

實驗猴子感染後「可誘發肺炎」　WHO赴中考察：從肺、腸檢出新冠病毒

4年過1次生日！他嘆229出生好悲劇　釣出苦男回：我一生只能過一次

因應國際新冠肺炎疫情　韓國、義大利入境者實施居家檢疫

超可愛！嘉義火車站前大白熊戴口罩　登上日本雅虎防疫首頁

防群聚感染風險　黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

6搶1／大聯盟開放40人名單　洪總：還要看球團意願

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

男女猝死遭疑感染！法務部訂相驗SOP

日產衝向1300萬片！口罩政策「超前部署」源自小年夜的一場會議

2020成台超日趕韓元年　女名嘴揭密

批馬英九少講話！馬粉灌爆葉金川臉書

確診印尼看護搭公車畫面曝光　全程皆有戴口罩

洪慈庸挨轟酬庸！館長開砲力挺

洪秀柱：綠營鬥臭WHO　怎可能達成加入的期望？

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

侯友宜建議提高防疫層級　蘇貞昌當場裁示開設一級

共軍轟6戰機又來！國防部證實了

韓國瑜228口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

更多熱門

相關新聞

南鯤鯓代天府暫停餐廳及住宿會館供餐宿

南鯤鯓代天府暫停餐廳及住宿會館供餐宿

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府，面對全球的新冠肺炎疫情的非常時期，避免造成群聚感染的危險性，29日決定餐廳及住宿會館自即日起至農曆3月底，暫時停止對外供餐宿，防止新冠肺炎病毒擴散。

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

主人若需居家檢疫隔離　黃珊珊：寵物也同步隔離

WHO赴中考察：實驗猴子染病毒後可誘發肺炎

WHO赴中考察：實驗猴子染病毒後可誘發肺炎

韓國、義大利入境者實施居家檢疫

韓國、義大利入境者實施居家檢疫

黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎台北地下街

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

台南美術館活春宮　男主角代價出爐

睡午覺聽見怪聲！女大生睜眼被嚇傻

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面