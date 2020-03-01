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2月中跟團玩北陸→大阪！北部男感染「6天5夜」路徑曝光　3人遭隔離

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▲桃園機場受疫情影響，桃機第二航廈入境大廳空空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機第二航廈入境大廳空空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心29日表示，一名北部30多歲男性2月中跟團去日本遊玩，回台後確診。中央流行疫情指揮中心表示，與該男同團的3人出現症狀，目前正在隔離中，同團旅客、同住友人及職場接觸者總共67人將進一步採檢。外交部也於日前調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，民眾應檢討是否有必要前往。

指揮中心針對28日公布之案33，調查男子2月17日至22日到日本旅遊行程，包括2月17日自富山至高山，18日於岐阜縣高鷲滑雪公園，19日自高岡搭乘JR雷鳥特急號（金澤至大阪），20日於日本環球影城，21日及22日於大阪市區。目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將進行14天居家隔離並陸續安排採檢。

請繼續往下閱讀...

由於日本疫情蔓延，繼日本東京迪士尼後，大阪環球影城已在27日宣布，為防止疫情擴散，3月15日前休園。外交部表示，台灣與日本往來密切，自即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往日本，另調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行。

▲▼示意圖,生活,洗手,口罩,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險。（示意圖／123RF）

▲勤洗手以防病菌入侵口鼻眼。（示意圖／123RF）

指揮中心統計，28日國內新增11例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2105個案，含39名確診（29日新增案35至39，共5例）、2050名排除，餘隔離檢驗中（12名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，1名死亡、9名出院、其餘個案持續住院中。

另針對案27群聚事件，截至目前已掌握接觸者816人，並採檢182人，其中5人陽性（案28至32）、171人陰性，其餘檢驗中。

▲▼桃園機場因應武漢肺炎，機場檢疫及看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）

▲桃園機場因應武漢肺炎，機場檢疫及看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診79,251例，較前日新增427例，其中7,664例重症，2,835例死亡。世界衛生組織已於28日將全球擴散及衝擊風險等級調升至非常高。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲▼桃園機場因應武漢肺炎，機場檢疫及看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）

 

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