天文學家：地球有了第2顆「迷你月球」！　已繞地球運轉3年

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

實習記者羅明輝／綜合報導

美國天文學家最近透過位於美國亞利桑那大學的「卡特林那巡天系統」（Catalina Sky Survey，CSS），發現一顆直徑約1.9至3.5公尺的小行星，已經繞著地球軌道運行了3年之久。它是目前已知第2顆繞地球運行的小行星，隨即被命名為「2020 CD3」。

根據《華盛頓郵報》報導，卡特林那巡天系統研究員維茲喬斯（Kacper Wierzchos）26日在推特上發文提到，他與另一位研究員15日在地球軌道上觀察到一個新的天體，可能是「迷你月球」，並將它命名為2020 CD3，「它大概跟一輛汽車的大小差不多，推測是C型小行星。」全球除了他們以外，還有其他6個天文觀測站都發現了它的蹤影。

▲ 卡特林那巡天系統發現一顆繞地球運行的小行星（綠色圈處 ）。（圖／翻攝Kacper Wierzchos推特）

研究人員隨即以電腦模擬2020 CD3的運行軌迹，發現它應該是在3年前進入地球引力牽引範圍中，運行軌迹為橢圓形，相較月球的運行軌跡更為廣闊，運行一周則大概需要47天。

維茲喬斯表示，這是既2006年「2006 RH120」小行星後，第二個被發現受地球引力牽引的小行星。當時2006 RH120也是透過卡特林納巡天系統所發現，它在繞行地球長達1年3個月後，便在2007年6月擺脫地球引力，重新回太陽軌道，因此研究團隊猜測，2020 CD3也會跟2006 RH120一樣，只是「暫時」繞著地球公轉的「過客」而已，很可能最後會在今年4月左右遠離地球軌道。