　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天文學家：地球有了第2顆「迷你月球」！　已繞地球運轉3年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者羅明輝／綜合報導

美國天文學家最近透過位於美國亞利桑那大學的「卡特林那巡天系統」（Catalina Sky Survey，CSS），發現一顆直徑約1.9至3.5公尺的小行星，已經繞著地球軌道運行了3年之久。它是目前已知第2顆繞地球運行的小行星，隨即被命名為「2020 CD3」。

根據《華盛頓郵報》報導，卡特林那巡天系統研究員維茲喬斯（Kacper Wierzchos）26日在推特上發文提到，他與另一位研究員15日在地球軌道上觀察到一個新的天體，可能是「迷你月球」，並將它命名為2020 CD3，「它大概跟一輛汽車的大小差不多，推測是C型小行星。」全球除了他們以外，還有其他6個天文觀測站都發現了它的蹤影。

▲ 卡特林那巡天系統發現一顆繞地球運行的小行星（綠色圈處 ）。（圖／翻攝Kacper Wierzchos推特）

研究人員隨即以電腦模擬2020 CD3的運行軌迹，發現它應該是在3年前進入地球引力牽引範圍中，運行軌迹為橢圓形，相較月球的運行軌跡更為廣闊，運行一周則大概需要47天。

維茲喬斯表示，這是既2006年「2006 RH120」小行星後，第二個被發現受地球引力牽引的小行星。當時2006 RH120也是透過卡特林納巡天系統所發現，它在繞行地球長達1年3個月後，便在2007年6月擺脫地球引力，重新回太陽軌道，因此研究團隊猜測，2020 CD3也會跟2006 RH120一樣，只是「暫時」繞著地球公轉的「過客」而已，很可能最後會在今年4月左右遠離地球軌道。

ET快訊
軌道運輸第一槍！北捷：發燒超過37.5度將拒載
破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813
解釋退休婦醫院群聚脫口提「林口」　陳時中：請忽略地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／華盛頓州現「沒源頭感染」　衛生部門憂：人傳人已開始擴散！

快訊／馬來西亞新首相出爐！　土團黨主席慕尤丁明宣誓就職

有篩檢才有確診？日本大阪全面停課、影城休園...僅4例沒人相信

金正恩親自主持防疫會議：病毒進入北韓將釀「嚴重後果」

快訊／破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813例」創新高

嘉義超Q「沉睡大白熊」戴口罩　登上日本雅虎首頁！

天文學家：地球有了第2顆「迷你月球」！　已繞地球運轉3年

疫情擴散美國人超抖！塞爆好市多搜括物資...維他命、口罩被搶光

川普稱疫情有天會「奇蹟似消失」　下秒改口：好轉以前仍會惡化

「準備好成為下屆首相！」希盟捨棄安華改挺馬哈迪　力拚繼續執政

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

不斷更新／華盛頓州現「沒源頭感染」　衛生部門憂：人傳人已開始擴散！

快訊／馬來西亞新首相出爐！　土團黨主席慕尤丁明宣誓就職

有篩檢才有確診？日本大阪全面停課、影城休園...僅4例沒人相信

金正恩親自主持防疫會議：病毒進入北韓將釀「嚴重後果」

快訊／破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813例」創新高

嘉義超Q「沉睡大白熊」戴口罩　登上日本雅虎首頁！

天文學家：地球有了第2顆「迷你月球」！　已繞地球運轉3年

疫情擴散美國人超抖！塞爆好市多搜括物資...維他命、口罩被搶光

川普稱疫情有天會「奇蹟似消失」　下秒改口：好轉以前仍會惡化

「準備好成為下屆首相！」希盟捨棄安華改挺馬哈迪　力拚繼續執政

高中木聯／東體破隊史最佳　潘文輝飆速153穀保衝進四強

「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點…

國內首見院內感染「退休婦、清潔工、護理師誰傳給誰？」陳時中：釐清中

消防員妻嘆「出了事，國家制度是這樣｣　高雄市消防局說話了

「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會　故宮南院聯合演出

喵四肢全凍壞！截肢或安樂死？　3D列印幫牠裝上超炫新腳

鸚鵡發情咬了把拔！　冷戰2天「低頭親傷口」愧疚致歉

不斷更新／華盛頓州現「沒源頭感染」　衛生部門憂：人傳人已開始擴散！

快訊／馬來西亞新首相出爐！　土團黨主席慕尤丁明宣誓就職

北京往返！空服員「去台灣度假」不想申報　台妹曝恐怖漏洞：護照0紀錄

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

首例病毒基因定序完成　發現突變

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

即／淨土淪陷了　冰島首例確診

南極一夜變「腥紅大地」　科學家憂氣候暖化嚴重

南韓新增594確診　境內累計2931人感染新冠肺炎

新冠肺炎傳染是SARS的1000倍　「病毒竟融合人體細胞」

即／美股暴跌中　道瓊早盤瀉800點

WHO：新冠肺炎全球風險升級至「非常高」

WHO：新冠疫情還沒大流行　最大敵人是污名化　

即／義大利增至821例　21人亡

道瓊再收新低點　S&P單週跌幅比金融海嘯還慘

義大利疫情　WHO：未經認證都只是可疑未經證實

華盛頓州現「沒源頭感染」　衛生部門憂：人傳人已開始擴散！

BBC：伊朗210死　比官方數據多6倍

更多熱門

相關新聞

小行星「2006 SF6」20日將近距離擦過地球

小行星「2006 SF6」20日將近距離擦過地球

美國國家航空暨太空總署（NASA）最近透露，一顆直徑比艾菲爾鐵塔高度還要大的天體，正在朝地球的方向邁進，預計在11月20日晚間7點最靠近地球，兩者距離只有0.029 天文單位（AU）。雖然它撞上地球的可能性並不高，似乎也不會對地球構成危害，不過NASA仍將它判定為潛在危險，持續保持警戒。

世界第一　台高中生發現新小行星

世界第一　台高中生發現新小行星

拍到球形　有望升級成最小的第6顆矮行星

拍到球形　有望升級成最小的第6顆矮行星

小行星解體 促成地球物種大爆發

小行星解體 促成地球物種大爆發

小行星撞擊　美研究重述恐龍滅絕當天

小行星撞擊　美研究重述恐龍滅絕當天

關鍵字：

小行星迷你月球2020 CD3卡特林那巡天系統Catalina Sky Survey

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面